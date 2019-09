Auszeichnung für das Erdinger Hallen- und Freibad

Eins der attraktivsten Freizeitanlagen Deutschlands: Das Erdinger Schwimmbad hat ein vielfältiges Angebot für faire Preise, findet die Stiftung Lebendige Stadt.

Erding – Große Freude bei den Erdinger Stadtwerken. Ihr Hallen- und Freibad ist von der Stiftung Lebendige Stadt zu einer der attraktivsten kommunalen Freizeitanlagen in ganz Deutschland gekürt worden. Dafür gibt es einen Anerkennungspreis von 1000 Euro. Das beste Bad in öffentlicher Hand finden Wasserratten im niederbayerischen Deggendorf vor. 275 Kommunen hatten an dem Wettbewerb teilgenommen.

Die Jury würdigte, dass 22 Schulen und sechs Vereine das Erdinger Hallen- und Freibad für Schwimmunterricht, -training und überregionale Wettkämpfe nutzen könnten. „Das 50-Meter-Becken hat olympische Dimensionen. Gleichzeitig sorgt ein Lehrschwimmbecken für zusätzliche Trainingsmöglichkeiten und die Wassergewöhnung für Nichtschwimmer“, heißt es in der Bewertung. Besucher fänden ein „vielfältiges Angebot zu fairen Preisen“ vor – neben Schwimmkursen beispielsweise Aquafitness und -joggen. Zudem biete das Bad als einziges in der Region einen Zehn-Meter-Sprungturm.

Kommunale Schwimmbäder, so die Stiftung, übernähmen eine „elementare Funktion bei der Vermittlung der Schwimmfähigkeit“. Sie bedeuteten Lebensqualität. Immer mehr würden aus Kostengründen geschlossen.

