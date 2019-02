Auf der Jagd nach Tornados

Wenn ein extremes Unwetter vorhergesagt wird, setzt bei den meisten Menschen der Fluchtreflex ein. Doch einige wenige begeben sich auf die Jagd nach spektakulären Tornados, Gewittern und Hagelstürmen.

VON GERDA UND PETER GEBEL

Erding – Dr. Michael Sachweh aus Erding hat die Leidenschaft vor 20 Jahren gepackt, seit zehn Jahren ist er auch in den USA als Unwetterjäger, im Fachjargon „Stormchaser“, unterwegs. Die Faszination des Wetters hat den gebürtigen Kölner schon früh gepackt. Bei ersten Segelausflügen mit seinem Vater auf der Nordsee begeisterten den damals sechsjährigen Buben die Wolkenformationen über dem Meer. Später überquerte er als Segler mit dem Vater den Atlantik. Was ihn am Segeln vor allem faszinierte, war das Wetter in allen Facetten, mit Sonne und Wolken, Sturm und hohen Wellen.

Zum Studium der Meteorologie und Geographie zog es Sachweh nach München an die LMU, mittlerweile lebt er schon seit 40 Jahren in Bayern. Hier ist der Meteorologe mit seinem privaten Wetterdienst für den Bayerischen Rundfunk zuständig für die Wetterberichte in Fernsehen, Hörfunk, Videotext und Online-Auftritt. In seiner Freizeit will er Wolken und Blitze fotografieren und filmen. „Es ist aufregend, Unwetter hautnah zu erleben“, schwärmt der Meteorologe.

Noch spektakulärer als in den bayerischen Bergen zeigen sich die Unwetter in den USA. Hier liegt das Eldorado der Sturmjäger in den „Great Plains“, den weiten Ebenen am Fuße der Rocky Mountains. „Hier treffen besonders in den Monaten April bis Juni extrem unterschiedliche Luftmassen aufeinander, die trockenkalte Luft aus Kanada und die feuchtwarme Luft aus dem Golf von Mexiko. Diese Konstellation begünstigt die Ausbildung von gigantischen Unwettern, aber auch Tornados bilden sich. Dies hat der Gegend im Mittleren Westen den Namen „Tornado Alley“ (Straße der Tornados) eingebracht, berichtet der Wetterfachmann.

Seit er vor zehn Jahren zum ersten Mal bei der wilden Jagd dabei war, hat Sachweh die Leidenschaft gepackt. Jedes Jahr im Frühsommer zieht es ihn in die USA. Dort jagt er mit befreundeten Meteorologen den Unwettern nach. „Wir nehmen uns dort einen SUV und fahren jeden Tag zwischen 400 und 900 Kilometer. Die Reiseroute ist dabei völlig ungeplant, weil sie von der täglichen (Un)wetterlage abhängt. Am Ende sieht unser Weg auf der Karte aus wie die Route bei einem Bankräuber auf der Flucht“, erzählt Sachweh lachend. Morgens werden die Wetterkarten studiert, daraus wird eine Unwetterregion angepeilt. „Da ist vor allem Geduld gefragt. Wir sitzen nicht selten sechs bis acht Stunden am Steuer, um am Ende Gewitter, Hagelsturm oder Tornados hautnah miterleben zu dürfen“. Dann wird gefilmt und fotografiert. Auf dem Dach des Geländewagens filmt eine Action-Cam das Geschehen. Durch die Windschutzscheibe nimmt zudem ein Camcorder auf. „Der glücklichste Moment für uns Stormchaser kommt dann, wenn wir einen perfekten Aussichtspunkt gefunden haben und hier unsere Stative aufbauen können, während sich vor unseren Augen gigantische schwarze Wolkenberge aufbauen.“

Ein Highlight ist es, einen waschechten Tornado vor die Linse zu bekommen. Dafür braucht es perfekte Voraussetzungen. Diese sind selten, und auch wenn der Orkanwirbel entstanden ist, kann er sich in wenigen Minuten wieder auflösen. Aber das ist genau der Kick bei seiner Jagd: „Schaffen wir es, anhand der vorhandenen Wetterdaten ein extremes Unwetter so genau zu lokalisieren, dass wir letztendlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sin – oder nicht?“, beschreibt Sachweh seine Leidenschaft.

Dass er es in den letzten Jahren ziemlich oft geschafft hat, beweist sein Bildband „Stormchasing“, den er 2016 publiziert hat. Auf großformatigen Fotos sind dort nicht nur die begehrten Tornados zu sehen, sondern auch gigantische Wolkenformationen wie Beutelwolken oder auch sogenannte Mothership-Wolken, die an riesige Raumschiffe erinnern. Zudem sieht man imposante Staubstürme und Blitze wie die Crawlerblitze. Ergänzt werden die Fotos durch Infos zur Entstehung von Unwettern und von Aufnahmen ihrer Zerstörungen.

Auch folgenschwere Hagelstürme und ihre Wurfgeschosse hat Sachweh fotografiert. „Nach dem Hagelsturm beginnt dann gleich die Ostereier-Suche, wenn wir die Hagelkörner einsammeln und vermessen. Die größten Hagelsteine, die wir fanden, waren bis zu acht Zentimeter im Durchmesser“, so der Wetterforscher begeistert. Während des Hagelfalls suchen die Unwetterjäger einen Unterstand für ihr Fahrzeug.

Da fragt sich so mancher, ob die Stormchaser denn keine Angst haben? Sachweh erklärt: „Unsere größte Sorge ist die Gefahr für Leib und Leben durch Blitzschlag, Großhagel, Orkan oder Hochwasser – oder dass das Internet ausfällt, wir also von der Wetterdatenversorgung abgeschnitten sind. Gefährlich wird es vor allem, wenn sich hinter einem Regenvorhang ein Tornado verbirgt. Davor bewahrt uns aber die Stormchaser-App, eine Art Regenradarkarte – dank ihr können wir einen Sicherheitsabstand zu den Unwettern einhalten“. Was die App nicht so präzise anzeigt, ist der Wind.

Und wenn der Sturm zu stark wird, wird’s auch für die furchtlosen Stormchaser gefährlich durch umherfliegende Gegenstände und umstürzende Bäume. Am sichersten wäre es bei Sturm auf dem freien Feld, rät der Experte, denn die Gefahr sei eben nicht der Wind, sondern die Gegenstände, die durch die Luft gewirbelt werden. Richtig Angst bekam Sachwehs Team da auch einmal, als sich bei einem Hagelsturm das Tankstellendach, unter dem sie Zuflucht gesucht hatten, ablöste und in das Heckfenster ihres Fahrzeugs krachte. Diese Gefahren halten einen leidenschaftlichen Unwetter-Jäger wie Sachweh aber nicht von weiteren Ausflügen in die Tornado-Alley ab, die nächste Reise ist schon geplant.

Auf Youtube hat der Wetterexperte Videos seiner Abenteuer eingestellt, die unter seinem Namen zu finden sind. Und auch eine Beteiligung ohne Risiko ist möglich: Interessierte Sponsoren werden gern mit Bildern und Videos von unterwegs versorgt. (Kontakt per Email an sachweh@brwetter-sachweh.de). Von den Amerikanern vor Ort werden die Stormchaser übrigens sehr geschätzt, helfen sie doch mit ihren Unwettermeldungen bei der Verbesserung der amtlichen Unwettervorhersagen.

Der Bildband

„Stormchasing“ und weitere Bücher von Dr. Michael Sachweh sind im Buchhandel erhältlich.