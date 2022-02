Zu Ehren einer Baumeister-Dynastie

Eingezäunt und eingerüstet ist die Wallfahrtskirche Heilig Blut in Erding. Sie ist im Kern spätgotisch und wurde 1675 von Hans Kogler umgebaut. Wegen Rissen im Mauerwerk ist die sanierungsbedürftige Kirche seit Ende 2015 gesperrt. © Peter Gebel

Erding – Familie Kogler hat im Landkreis Spuren hinterlassen. Kirchen zeugen vielerorts von ihrer Handwerkskunst. Am bekanntesten ist Hans Kogler (1642-1702).

In unserer Serie über Straßennamen in Erding besuchen wir heute deshalb den Hans-Kogler-Weg. Eher unscheinbar führt der Weg entlang des Großparkplatzes am Mühlgraben und vorbei an der Schule am Lodererplatz von der Landshuter Straße zur Straße St. Paul.

Dass der Weg an der gleichnamigen Friedhofskirche endet, gibt einen Hinweis auf die Profession von Hans Kogler. Er gehörte zu einer Familie von Maurermeistern, die aus Schliersee stammte und nach dem Dreißigjährigen Krieg von 1649 bis 1729 die Erdinger Stadtbaumeister stellte. Hans Kogler übernahm die Aufgabe von seinem Vater Kaspar, danach trat Sohn Anton das Amt an.

Die Kogler-Dynastie baute im Landkreis zahlreiche barocke Kirchen. Die bekannteste davon ist sicher die Wallfahrtskirche Heilig Blut, die 1675 erbaut wurde. 26 Jahre später wurde an das Gotteshaus eine Brunnenkapelle angebaut. Wegen Rissen im Mauerwerk ist die Wallfahrtskirche seit Ende 2015 gesperrt und für Besucher nicht mehr zugänglich.

Zu den Werken Hans Koglers zählen auch die Pfarrkirchen St. Martin in Langengeisling, St. Georg in Eitting, St. Georg in Finsing und eben die Friedhofskirche St. Paul in Erding, die auch als Gottesackerkirche bezeichnet wird. Daneben hat der umtriebige Stadtbaumeister diverse Kirchen barockisiert – etwa St. Georg in Riding und höchstwahrscheinlich auch die Wallfahrtskirche Maria Thalheim.

Auch die Schlosskapelle St. Magdalena auf Schloss Aufhausen wird Hans Kogler zugeschrieben. Sie wird heute gerne für stilvolle Hochzeiten genutzt.

Die Gottesackerkirche St. Paul gehört zur Stadtpfarrei St. Johannes. Der Friedhof mit seinen künstlerisch wertvollen Grabdenkmälern und Gruftarkaden aus dem 19. und 20. Jahrhundert zählt zu den wichtigen historischen Friedhöfen Oberbayerns. © Peter Gebel

Maurermeister Hans Kogler kam im Februar 1642 in Schliersee zur Welt und starb 1702 im Alter von 60 Jahren. Das Amt des Stadtbaumeisters übernahm nach seinem Tod sein Sohn Anton, der es weitere 27 Jahre innehatte. Anton Kogler war ein gebürtiger Erdinger. Rund 30 Kirchen wurden von ihm neu, aus- oder umgebaut.

Eines seiner wichtigsten Werke ist die Pfarrkirche Mariä Verkündigung in Altenerding, die 1724 fertiggestellt wurde. Auch die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Tading geht auf Anton Koglers Konto, ebenso wie die Pfarrkirche St. Emmeram in Moosinning und die Wartenberger Pfarrkiche Mariä Geburt.

Nachdem Anton Kogler 1729 verstorben war, heiratete seine Witwe den Kirchenbaumeister Johann Baptist Lethner. Auch er bescherte dem Landkreis zahlreiche Barockkirchen. Und auch Lethner ist in Erding eine Straße gewidmet, an der sich heute die Volkshochschule befindet.

Symbole eines Maurermeisters wie Säule und Zeichenbrett sind auf dieser Holztür am Wäschehaus Gruber am Rätschenbach /Ecke Maurermeistergasse zu sehen. © Gerda Gebel

Der Kogler-Dynastie verdankt höchstwahrscheinlich auch die Maurermeistergasse in der Innenstadt ihren Namen. Hans Kogler soll in dem späteren Strobl-Haus (heute Grubers Wäschehaus) gewohnt haben. Die hölzerne Eingangstür, die später nach rechts ans „Kramer-Haus“ versetzt wurde, ist noch erhalten und stützt die Vermutung. „Die Verzierungen an der Tür weisen symbolisch auf einen Maurermeister hin“, erklärt Kunsthistorikerin Heike Kronseder.

Das Erdinger Land hat der Schaffenskraft der Stadtbaumeister-Dynastie Kogler eine ungeheure Dichte an barocken Kirchenbauten zu verdanken, die heute noch zahlreiche Gläubige anzieht.

Weitere Infos zu den Kirchen und der Familie Kogler gibt es im Internet auf den Seiten der Pfarrverbände St. Johannes und Altenerding, in der Jubiläumsschrift „Stadt Erding Chronik – Bilderbogen – Dokumente“ und beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. GERDA UND PETER GEBEL

