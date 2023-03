Am Montag: Zwei Schulen zu, dafür Homeschooling

Von: Hans Moritz

Verdi legt am Montag das Land lahm - das betrifft auch die Schüler. © Axel Heimken/dpa

Der Generalstreik im öffentlichen Dienst wird am Montag auch das öffentliche Leben im Landkreis erheblich beeinträchtigen, insbesondere den Verkehr.

Erding - Das Landratsamt kündigt an, dass vom Ausstand die MVV-Linien 501, 502, 507, 511 und 531 einschließlich Verstärker betroffen seien. Hintergrund ist, dass viele Fahrer des RVO bei der Eisenbahner-Gewerkschaft EVG organisiert sind. Aber auch auf privaten Linien kann es laut Behörde zu Ausfällen und Engpässen kommen, insbesondere auf den Linien 9403, 9407 und 9411. S-Bahnen und Züge dürften maximal rudimentär fahren. Der Flugverkehr wird, wie berichtet, bereits am Sonntag eingestellt.



Auswirkungen hat das insbesondere auf die weiterführenden Schulen, die von vielen Kindern nur mit Bus und Bahn erreichbar sind. Die FOS/BOS Erding wird deswegen am Montag komplett auf Distanzunterricht umstellen. Die Betriebspraktika finden aber statt. In gleicher Weise verfährt das Anne-Frank-Gymnasium – Unterricht per Bildschirm von zu Hause. Schüler, die ein Betreuungsangebot benötigen, können aber ins Schulhaus kommen. Schulleiterin Regine Hofmann begründet das unter anderem mit dem zu erwartenden Verkehrschaos und der allgemeinen Unsicherheit, welche Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt sind.



Alle anderen Schulen teilen auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass Regelunterricht stattfindet. Das Kultusministerium stellt grundsätzlich fest: Wer keine Möglichkeit hat, zur Schule zu kommen, könne daheim bleiben.



Ob Klinikum und Landratsamt vom Streik betroffen sein werden, stand bis Redaktionsschluss nicht fest. ham