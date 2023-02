Kommentar: Mehr Geld, aber nicht für alle

Von: Hans Moritz

Teilen

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © MM/tz

Die Zeichen stehen auf Streik im öffentlichen Dienst. Ein wichtige Chance wird dabei vertan, und an der Unterbezahlung einiger Berufsgruppen wird sich nichts ändern, egal wie viel die Gewerkschaften herausholen - unser Kommentar zum Wochenende.

Der doch recht maßlose Streik am Freitag am Flughafen liefert einen Vorgeschmack auf das, was im öffentlichen Dienst noch droht – Arbeitskampf auf breiter Front. Und die Forderungen sind happig, eine schnelle Einigung ist schon deswegen nicht in Sicht. Die Gewerkschaft fordert zehn Prozent mehr Lohn, nimmt man alle weiteren für sich reklamierte Zugeständnisse hinzu, nähert man sich bei vielen Berufsgruppen eher 20 Prozent.



Ja, auch das Personal in öffentlichen Einrichtungen ist von Inflation und Kaufkraftverlust betroffen – und das muss auch ausgeglichen werden. Und doch sind die Forderungen zum Teil überzogen. Man könnte einwenden, dass der öffentliche Dienst gut durch Corona gekommen ist – keine Kurzarbeit, keine Angst vor Jobverlust und finanziellen Einbußen und zum Teil sogar voll bezahlte Teil-Freizeit, um die Büros zu leeren.



Völlig zu Recht fordert Clekens Fuest, Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung, die Löhne dort kräftig(er) zu erhöhen, wo der Bedarf am größten ist. Die nächste Lohnrunde birgt die Chance, etwa Erzieherinnen und vor allem Kranken- und Altenpfleger endlich besser (oder sollte man nicht lieber sagen – angemessen?) zu entlohnen. Kommt der dicke Aufschlag für alle, bleibt es tendenziell bei der Unterbezahlung vor allem derer, die wir in der Pandemie noch so kräftig beklatscht haben, deren miserable Lage danach aber nur noch die wenigsten interessiert haben.



Den Gewerkschaften muss auch klar sein: Die Zeche zahlt am Ende die öffentliche Hand, als letztes Glied der Kette Landkreise und Gemeinden. Die sind durch die Doppelkrise Ukraine und Corona nun wirklich am Ende ihrer finanziellen Kräfte. Zehn Prozent mehr Lohn drohen das eine oder andere Rathaus zu überfordern. Die Folge: die Einschränkung des Angebotes für alle Bürger. Den Gewerkschaftsbossen dürfte das freilich egal sein.