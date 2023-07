Streit um Altstadtparkhaus

Von: Hans Moritz

Absiedelung beschlossen: Die Wache der Feuerwehr Erding zieht von der Lebzelterstraße ans Stadion. Damit wird Platz für eine neue städtebauliche Entwicklung. © Bauersachs

Der Stadtentwicklungsausschuss hat einstimmig einen städtebaulichen Ideenwettbewerb für das Areal Feuerwehrhaus Erding/Alter Bauhof beschlossen. Dessen Kern: ein Parkhaus.

Erding - Das Parkhaus soll am nördlichen Rand der Altstadt, neben deren Besuchern die der im Bau befindlichen Mehrzweckhalle am Lodererplatz aufnehmen und in ein paar Jahren den dann aufgelassenen Mühlgraben-Parkplatz ersetzen.

Doch – wieder einmal – wurde über den Wahlkampfschlager Parkhaus gestritten. Nachdem OB Max Gotz (CSU) auf die „dringende Notwendigkeit des Parkhauses“ und den nun „ehrgeizigen Zeitplan der Umsetzung“ verwiesen hatte, konterte Hans Egger (Erding Jetzt): „Ich hatte nicht den Eindruck, dass das ein lang gehegter Wunsch der Stadt war.“ Seiner Auffassung nach könnte man schon zwei, drei Jahre weiter sein. Den Vorwurf der Bummel-Politik wies Gotz scharf zurück. Erst jetzt wisse man, dass es mit der Verlegung der Wache der Feuerwehr Erding von der Lebzelterstraße ans Stadion klappe. Einen konkreten Sachstand konnte Gotz auf Anfrage von Petra Bauernfeind (FW) aber noch nicht bekannt geben.



Der Wettbewerb muss auch die Erschließungsfrage regeln, unter anderem die der neuen Halle. Derzeit führt mitten durch das Quartier die Lebzelterstraße in Richtung St. Paul. Zudem sollen die Architekten Vorschläge liefern, was aus den Einfachstwohnungen in St. Paul wird – Erhalt, Sanierung oder Abriss und Neubau.



Benedikt Hoigt (FW) ist froh, dass nun neue Parkplätze konkret werden, nachdem zuletzt „heftig und giftig über die in der Innenstadt diskutiert worden war“. ham