Gewalt und Drogen: Beziehungsstreit eskaliert

Von: Timo Aichele

Die Polizei musste in Erding schlichten. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand

Zweimal mussten Polizeibeamte in der Wohnung eines Pärchens anrücken, weil dort ein Streit aus dem Ruder lief. Am Ende war die Frau in Gewahrsam.

Erding - Zu einem handfesten Streit zwischen einem Paar in Erding wurde die Polizei am Samstag gegen 16.30 Uhr gerufen. Beide Partner gaben gegenüber den Beamten an, vom jeweils anderen geschlagen worden zu sein, zeigten sich aber nicht weiter kooperativ. Die Wohnung selbst war hierbei offensichtlich von den beiden Streithähnen verwüstet worden.

Die Streifenbeamten fanden während der Anzeigenaufnahme offen herumliegende Betäubungsmittel, weshalb die Wohnung nach weiteren illegalen Substanzen abgesucht wurde. Kleinere Mengen verschiedener Drogen wurden sichergestellt. Da von beiden Beteiligten keinerlei weitere polizeiliche Maßnahmen gewünscht waren, zog die Streife schließlich wieder ab.

Gegen 20.30 Uhr entflammte der Streit jedoch erneut, wobei sich hier die Frau nicht beruhigen ließ. Sie kam auch keinen Aufforderungen der Beamten nach und wurde deshalb in Gewahrsam genommen. In der Polizeiinspektion Erding leistete sie den Maßnahmen laut Pressebericht keine Folge, sodass diese mittels Zwang durchgesetzt werden mussten.

Die beiden Streithähne erwartet nun jeweils eine Anzeige wegen Körperverletzung, die Frau zusätzlich wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.