Stundentakt schon wieder vom Tisch?

Von: Hans Moritz

Teilen

Die Südostbayernbahn soll auch nach dem Bahnausbau nicht weniger oft fahren als jetzt. Dafür zeichnet sich im Landtag eine Allianz ab. © EA-Archiv

War die Aufregung um die drohende Ausdünnung des Bahnverkehrs auf der Strecke München-Mühldorf heftig, aber kurz. Die Kuh könnte schon wieder vom Eis sein. Was ist in nur vier Wochen passiert?

Erding – Geht es um Bahnthemen, muss man in großen zeitlichen Bahnen denken, eher in Jahrzehnten als in Jahren. Doch es geht auch anders, ausgerechnet bei dem (nicht zuletzt zeitlichen) Mammutprojekt Bahnausbau München–Mühldorf (ABS 38). Keine vier Wochen werden es gewesen sein, wenn das eintritt, von dem der Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete Benno Zierer ausgeht.



Der Freisinger ist sich „ziemlich sicher“, dass der – dünnere – Stundentakt auf der Strecke München-Mühldorf nach deren Ausbau schon wieder vom Tisch ist.



Dies berichtete er am Mittwochabend in der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Erding (siehe Bericht auf der Erding-Seite). Zierer erklärte, erst wenige Stunden vor der Versammlung erfahren zu haben, dass sein Antrag an den Landtag sowohl das Verkehrsministerium als auch die Staatskanzlei passiert habe. Damit kann er nun im Verkehrsausschuss des Landtags verabschiedet werden.



Das Bemerkenswerte daran: Die Stundentakt-Pläne waren erst Ende März auf Umwegen öffentlich geworden – zum blanken Entsetzen der Kommunalpolitiker in den Anrainer-Gemeinden wie etwa Wörth.



Worum geht es? Eher durch Zufall wurde der Beitrag eines Bahn-Bloggers aus dem Internet gefischt, in dem davon die Rede war, dass nach dem Ausbau der Zugverkehr in den S-Bahn-Fahrplan integriert und dann nur noch ein Stundentakt gelten werde – weniger Fahrten als heute.



Für die Kommunen ein Unding: Sie werden durch die Ausbauarbeiten mit Zuggeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h belastet und müssen sich an der Ertüchtigung in Form von Brücken auch noch finanziell beteiligen. Im Gegenzug soll sich das Bahnangebot im Vergleich zu heute deutlich verschlechtern.



Den Protest unter anderem des Wörther Gemeinderats mit seinem Bürgermeister Thomas Gneißl hatte Zierer umgehend aufgegriffen und einen Antrag an den Landtag formuliert. Darin wird die Staatsregierung aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass keine Taktausdünnung erfolgt.



Ende März ging der Antrag raus, keine vier Wochen später erhielt Zierer die, wie er einräumt, ihn selbst überraschende Nachricht. „So etwas dauert in aller Regel Monate, und man muss immer wieder nachhaken“, berichtete der Freisinger. Doch Verkehrsministerium und Staatskanzlei hätten den Antrag in Rekordtempo an den Ausschuss weitergeleitet.



Und in dem, ist Zierer überzeugt, „werden wir eine Mehrheit bekommen“. Die CSU habe bereits Zustimmung signalisiert. Der Abgeordnete ist überzeugt: „Damit können wir den Stundentakt zu Fall bringen. Denn der Freistaat Bayern bestellt bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft den Zugverkehr.“



Noch keinen Erfolg vermelden kann Zierer hingegen bei der Tennet-Stromleitung im südlichen Landkreis. Wie berichtet, war eine Landtagspetition gegen die Trasse, die in Ottenhofen der Besiedlung sehr nahe kommt, erfolgreich. Doch daran ist Tennet nicht gebunden. Zierer berichtete von mehreren Gesprächen mit dem Leitungsbauer und davon, „dass unsere Argumente schon gehört und auch anerkannt werden“. Sein Verdacht sei jedoch, „dass die Konzernspitze Druck ausübt, nicht nachzugeben, weil sie die Sorge hat, damit einen Präzedenzfall zu schaffen“, so Zierer. Kommende Woche seien weitere Gespräche angesetzt.



Obwohl Zierer der Regierungsfraktion angehört, zeichnete er von der künftigen Stromversorgung Bayerns ein düsteres Bild und kritisierte in diesem Zusammenhang den Koalitionspartner CSU. Die habe über Jahre den Leitungsbau nicht nur verschlafen, sondern auch verhindert. „Was überhaupt nicht zur Sprache kommt: In Bayern fehlen Anschlusspunkte. Wir können noch so viel Windräder aufstellen und Photovoltaikanlagen installieren, wenn es dann wegen der mangelhaften Infrastruktur nicht gelingt, den Strom einzuspeisen.“ Vor diesem Problem stehe man jetzt schon.



Und niemand könne sagen, wann die Leitungen aus dem Norden in Bayern ankommen, „sicher nicht vor 2028“, ist Zierer überzeugt. Deswegen dürfe man sich nichts vormachen: „Der Strom wird in Bayern bis auf Weiteres teurer sein als in anderen Teilen der Republik“, nachdem sich die CSU immer gegen Freileitungen zur Wehr gesetzt und auf das billige Russengas gesetzt habe.



Für die Ertüchtigung der Leitungsinfrastruktur rechnet Zierer mit einem „zweistelligen Milliardenbetrag“. Und: „Keine Frage, die Stromleitungen werden Bayern verändern.“ ham