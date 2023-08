Erding: Suchtberatung statt Strafverfahren

Von: Gabi Zierz

Freuen sich, helfen zu können (v. l.): Uwe Wöller, Sozialpädagogin Natalie Berndl, Prop-Leiter Thomas Pölsterl sowie Manu und Kevin Wöller. Markthändler spenden 1000 Euro Finanzierungslücke von 20 Prozent © Gabi Zierz

Die Suchtberatungsstelle Prop e.V. in Erding hilft Jugendlichen, die erstmals beim Drogenkonsum erwischt wurden. Dabei ist der Verein selbst auf Unterstützung angewiesen.

Erding – Jugendliche haben unter der Pandemie besonders gelitten. Das sieht man nicht nur an den Schulen, das erleben auch die Fachleute der Suchtberatungsstelle Prop in Erding. Dem wollen sie verstärkt entgegenwirken. Das neue Projekt heißt FreD und ist im April angelaufen. FreD steht für Frühintervention für erstauffällige Drogenkonsumenten. Dafür braucht’s Spenden.

„Die Problemlagen der jungen Leute werden immer komplexer und ihr Konsumverhalten auch“, berichtet Prop-Leiter Thomas Pölsterl. So würden heute oft schon zum Einstieg amphetamin-typische Substanzen (ATS) konsumiert, also Ecstasy und Crystal Meth. Der Renner sei Ketamin, ein Narkotikum mit leicht psychodelischer Wirkung. Ein jetzt von Prop Betreuter etwa sei nach einem Ketamin-Konsum in der Schule bewusstlos vom Stuhl gekippt, erzählt Pölsterl.

Bis zu 20 Einzelberatungen hat Prop bislang im Rahmen von FreD geleistet, im Spätherbst ist der erste Kurs in Erding geplant. Früher mussten die Klienten nach Freising geschickt werden. In den Prop-Räumen am Schönen Turm gibt es nun einen eigenen Bereich. Seit August ist Sozialpädagogin Natalie Berndl dafür zuständig. Durchschnittlich 80 Personen im Landkreis werden pro Jahr betreut, 80 Prozent davon sind Männer, so Pölsterl.

Er freut sich dass die Münchner Wochenmärkte, veranstaltet von der Großmarkthalle, die Prop-Beratungsstelle in Erding mit 1000 Euro unterstützen. 13 Händler hatten dafür auf ihrem Sommerfest gesammelt. Initiatorin war Familie Wöller aus Eitting, die auf dem Wochenmarkt in Fürstenried-West Käse verkauft.

Die Jugendsprechstunde bei Prop habe sich zum echten Erfolgsmodell entwickelt, freut sich Pölsterl. „Für unsere jugendlichen Suchtmittelauffälligen ist es die Maßnahme der Wahl: eigene Jugendberatungsräume, spezifische Kurzinterventionen, Niedrigschwelligkeit und Zieloffenheit, jugend-suchtspezifisch qualifiziertes Personal eingebunden in einem multiprofessionellen Team und jugendspezifisches Netzwerk. All das macht moderne indizierte Prävention aus.“ Die Jugendlichen hätten die Wahl zwischen der unverbindlichen offenen Sprechstunde und weiterführenden Terminen, die etwa Hilfestellung in Sachen Führerschein (MPU) geben, spezifische Interventionen bei Traumatisierungen anbieten oder eine psychiatrische Abklärung durch den Beratungsstellenfacharzt leisten. Das Projekt FreD komplettiert das Angebot.

Die Idee dahinter: Polizeiauffällig gewordene „Probierkiffer“ können einem Strafverfahren entgehen, wenn sie der Staatsanwaltschaft die Teilnahme an einem solchen Kursprogramm bestätigen. Darin werden ihnen Risikokompetenzen vermittelt. So berichte die überwältigende Mehrheit der Teilnehmer, in Zukunft anders mit Suchtmitteln umgehen zu wollen, erklärt der Prop-Leiter.

Das Team der Beratungs- und Behandlungsstelle Erding setzt sich aus zehn hauptamtlichen Mitarbeitern zusammen: einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychologen und Sozialpädagogen mit Zusatzausbildung Suchttherapeut oder Masterstudium Suchttherapeut, die ihre Fälle in interner und externer Fallsupervision austauschen. Das Dilemma: Prop wird pauschal vom Bezirk Oberbayern finanziert, aber nicht kostendeckend. Das heißt, dass 20 Prozent der Personal- und Sachkosten für diese 4,8 Planstellen nicht gedeckt sind.

„Der Bezirk finanziert Prop ausdrücklich nicht für die Beratung von Jugendlichen. Vom Landkreis wird Prop seit 2010 nicht unterstützt“, erklärt Pölsterl. Dennoch beschäftige die Beratungsstelle noch weiteres Personal für sechs Wochenstunden auf Fest- und 450-Euro-Basis. Auch die eigenen Jugendräume könne Prop nur mit Spendenunterstützung leisten. Die Idee wäre, dass die Richter mit Bußgeldzuweisungen die Finanzierungslücke bei Prop schließen. Das passiere aber leider nicht ausreichend, bedauert Pölsterl: „Die Spende leistet daher einen wertvollen Beitrag, unser vielfältiges, hochprofessionelles Jugendangebot aufrechterhalten zu können.“