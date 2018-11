Der tägliche Schulbus-Wahnsinn im Kreis Erding

Mehrmals pro Woche erreichen das Landratsamt Erding Beschwerden wegen überfüllter Schulbusse. Viele Kinder hätten keinen Sitzplatz. Sie würden dicht gedrängt und gänzlich ungesichert bis vor zur Frontscheibe stehen. Befeuert wird die Debatte von dem Busunglück am Donnerstag im Landkreis Fürth mit mehreren Schwerverletzten, darunter auch Schulkinder. Das Landratsamt betont, bei dauerhafter Überfüllung den Einsatz von Verstärkern zu prüfen.

Erding – Gleich zweimal hatten Eltern in jüngster Vergangenheit ihrem Ärger über den Pferch in Schul- und Linienbussen öffentlich Luft verschafft. Im Oktober wurde im Gemeinderat St. Wolfgang über den überfüllten Bus für Grundschüler diskutiert. Die Gemeinde will Abhilfe schaffen. In der Bürgerversammlung Berglern beklagten erst vor wenigen Tagen Mütter das gleiche Problem. Der in der Versammlung anwesende Landrat Martin Bayerstorfer äußerte über die Zustände sein Unverständnis. Er versprach, die Sitzplatzkapazität werde bei der ohnehin anstehenden Neuausschreibung der Linie geprüft.

Prekär scheint auch die Situation auf der Linie Hörlkofen–Erding zu sein. Die Mutter einer Fünftklässlerin, die seit September in Erding aufs Gymnasium geht, berichtet, dass ihre Tochter „noch kein einziges Mal in der Früh einen Sitzplatz bekommen hat“. Sie beklagt, dass trotz wiederholter Beschwerden nichts passiere. Viele Eltern würden deshalb selbst fahren – und damit das Verkehrschaos vor den Schulen weiter verschärfen. Das Landratsamt tue nichts, sondern verweise auf die gesetzlichen Bestimmungen und auf die hohen Mehrkosten – „und das in einem der reichsten Landkreise Deutschlands“, empört sie sich.

Sie fragt sich auch, warum mit zweierlei Maß gemessen werde. Im Auto müsse man sich anschnallen, bei Busausflügen und -reisen müsse jeder Passagier einen Sitzplatz haben, in Schulbussen aber nicht. Sie hat schlicht Angst um ihre Tochter.

Zudem verweist die Hörlkofenerin auf die Gesetzeslage, derzufolge ein Bus mit stehenden Fahrgästen maximal 60 Kilometer pro Stunde fahren dürfe. Auf der ohnehin unfallträchtigen Strecke von Hörlkofen in die Kreisstadt sei das aber nicht der Fall. Hinzu komme, dass der Bus laut Fahrplan leer in ihrer Gemeinde starten sollte. Es seien aber immer bereits Kinder im Fahrzeug, so dass die Kapazitäten nicht ausreichten.

Die Fälle, in denen Fahrer Kinder wegen Überfüllung an Haltestellen stehen gelassen hätten, sind für die Mutter ein klares Zeichen: „Es braucht mehr Busse.“ Der Landrat kritisiert diese Praxis scharf. „Kinder zurückzulassen, das geht gar nicht.“

Im Landratsamt ist das Problem bekannt. „Wir erhalten mehrmals die Woche Hinweise, dass Linien überfüllt seien“, berichtet Sprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer. Fünf Linien seien besonders betroffen, neben der von Hörlkofen nach Erding auch die Busse 501 und 502 von Langenpreising und Wartenberg nach Erding, 507 von Markt Schwaben über Ottenhofen und Notzing nach Erding sowie 564 von Buchbach über Dorfen und Kirchasch nach Erding.

Fiebrandt-Kirmeyer sagt aber auch, dass „Überfüllung“ mitunter subjektiv aufgefasst werde. Im Linienverkehr seien Stehplätze vorgesehen. Die Kapazität der Busse bewege sich zwischen 77 und 110 Fahrgästen. „Diese Grenze darf nicht überschritten werden.“ Bei Beschwerden – „Jeder einzelnen gehen wir nach.“ – suchten Landratsamt und Busunternehmen nach Lösungen. „Ist der Bedarf da, verhandeln wir über Verstärker“, so die Sprecherin. Die Schüler müssten aber auch mitwirken – und etwa ihre Schultaschen auf dem Boden abstellen, um Platz zu schaffen. Die Forderungen nach – teuren – Verstärkern treffen den Kreistag zur Unzeit. Er feilscht in den Haushaltsberatungen gerade um jeden Euro.