Tagesmütter bekommen mehr Geld

Von: Hans Moritz

Tagesmütter sind eine Alternative zur Kita. © Sebastian Kahnert/dpa

Tagesmütter sind eine zunehmend beliebte Alternative zur Kita. Und doch gibt es im Landkreis nur 17 Frauen, die Kinder tagsüber bei sich aufnehmen und sie betreuen. Der Landkreis will die Zahl erhöhen. Dafür muss er die (finanziellen) Bedingungen für die Tagesmütter verbessern. Das hat der Jugendhilfeausschuss getan.

Erding - Kern des nun geschnürten Pakets: ein höherer Stundensatz sowie die 90-prozentige Übernahme der Ausbildungskosten. Das ist zugleich eine Antwort auf gestiegene Heizkosten und die Inflation. Die Mehrkosten für den Landkreis belaufen sich auf jährlich über 13 000 Euro.



Nach dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses erhöht sich der Regelstundensatz pro Kind auf 6,34 Euro. Dieser setzt sich nach den Worten von Christian Numberger vom Jugendamt aus der Anerkennungsleistung (3,76 Euro), einem zehnprozentigen Qualifizierungszuschlag von 38 Cent sowie einer aufgrund von Inflation und höheren Energiekosten um 20 Cent auf 2,20 Euro gestiegenen Sachaufwandspauschale zusammen. Numberger zeigte die Auswirkungen ab 1. Januar 2023 an einer Beispielsrechnung: Eine Tagesmutter, die an drei Tagen sechs Stunden lang zwei Kinder betreut, bekommt bislang 215 Euro pro Woche. Danach sind es 228 Euro. Aufs Jahr gerechnet steigen die Einnahmen um 657 Euro.



Tagesmütter müssen sich qualifizieren – teils aus eigener Tasche, nicht gerade eine Werbung für diese Tätigkeit. Derzeit übernimmt der Landkreis nach den Worten Numbergers 40 Prozent, sofern die Tagesmutter dann auch dem Landkreis als solche zur Verfügung steht. Ab 2023 wird der Landkreis 90 Prozent der Ausbildungskosten erstatten. Das sind 855 Euro. Aktuell, informierte Numberger, absolvierten 15 Frauen aus den Landkreisen Erding und Ebersberg die Ausbildung beim Zentrum der Familie. Der Großteil allerdings wolle danach als Assistenzkraft in einem Kindergarten arbeiten. Die vollen 90 Prozent erstattet bekommen zudem nur Tagesmütter, die fünf Jahre tätig sind. So lange gilt die Qualifizierung auch.



Der Landkreis hat einen ganzen Katalog an Förderungen, um die Tagespflege zu stärken. Dazu gehören nach den Worten Numbergers unter anderem eine fachliche Beratung und Begleitung, Fachliteratur und Selbstreflexion. Wer den Kindern mittags ein Essen kocht, erhält einen Zuschlag von zwei Euro pro Mahlzeit. Wer spätabends oder frühmorgens Kinder betreut, bekommt einen Euro Zuschlag. Für eine Übernachtbetreuung gibt es pauschal neun Euro. Zudem bietet der Landkreis mit dem Josefsheim in Wartenberg eine Ersatzbetreuung an: Fällt eine Tagesmutter urlaubs- oder krankheitsbedingt aus, können die Kinder nach einer Eingewöhnungsphase hier untergebracht werden.



Gleichstellungsbeauftragte Sabine Trettenbacher regte an, Interessierte intensiv zu beraten. „Einige haben Angst vor der Selbstständigkeit.“ Zudem könnten Frauen so Rentenjahre sammeln. Auch schlug sie eine – zusätzliche – Fallpauschale sowie eine Betreuer-Haftpflichtversicherung vor. Numberger entgegnete, dass es jedes Jahr eine Infoveranstaltung gebe. ham