Tagesmutter Verena Grabrucker und ihre vielen Kinder

Von: Uta Künkler

Den engen Kontakt zu „ihren“ Kindern genießt die Erdinger Tagesmutter Verena Grabrucker. © Uta Künkler

Tagesmutter zu sein, ist „eine der schönsten Aufgaben überhaupt“, sagt Verena Grabrucker. Die Erdingerin liebt ihren Job. Warum, zeigt und erzählt sie auf einem Spaziergang mit „ihren“ Kleinen.

Erding – Über dem Erdinger Volksfestplatz strahlt die Mittagssonne. Auf den Wegen hinter der Kleingartenanlagegenießen Spaziergänger das schöne Wetter. Es riecht nach Frühling. „Sammy!“, ruft Verena Grabrucker am Feldrand. Ihre Hündin jagt Krähen übers Feld. „Sammiiiiiiiiiiiiie!“, kreischt ein zweijähriges Mädchen ein langes Echo. Sie wuselt mit ihren drei Freundinnen um Grabruckers Beine. Sammy dreht sich um, schaut ertappt. Alle lachen.

Der Spaziergang ist Arbeitsalltag

Der Spaziergang ist für Grabrucker Arbeitsalltag. Die 38-jährige Erdingerin arbeitet als Tagesmutter. Sie betreut an fünf Vormittagen die Woche bis zu fünf Kinder im Alter von einem bis drei Jahren. Sie mag ihren Job. „So flexibel bist du sonst nirgendwo“, erklärt sie.

Weil es mit ihren eigenen vier Kindern so am besten in den Familienalltag passt, arbeitet Grabrucker nur von 8 bis 13 Uhr. Und in den Schulferien hat sie immer frei, das stellt sie allen interessierten Eltern von Anfang an als Bedingung. Die Ferien sind für die Ehefrau des Vize-Schulleiters am Korbinian-Aigner-Gymnasium Familiensache. Da will sie Zeit für ihre eigenen Kinder haben. Und fürs Reisen.

Neben den eigenen Kindern noch weitere betreut

Sie selbst war mit ihrem ältesten Sohn schwanger geworden, als sie mitten in der Ausbildung zur Ergotherapeutin stand. Grabrucker musste die Ausbildung abbrechen. Es folgten zwei weitere Kinder und der Tageseltern-Lehrgang. Dann, als ihre Dritte ein Jahr alt war, startete sie als Tagesmutter und betreute neben ihrer Tochter noch drei fremde Kinder. Auch als ihre Jüngste geboren wurde, wuchs diese zwischen Tageskindern auf.

Das ist jetzt zwölf Jahre her. Seitdem hat sie zig Kinder durch die ersten Jahre begleitet und ihren Krümel-Klub, wie die Erdingerin ihre Pflegestelle nennt, immer weiter professionalisiert. Auf dem Spaziergang mit dabei ist ein Lastenrad, das sowohl fünf Kindern sichere Sitzplätze bietet, als auch allerlei Taschen für Brotzeit, Windeln, Ersatzkleidung und Spielzeug, eine Box für Hündin Sammy sowie obendrauf zwei Schlafplätze, falls die Kinder unterwegs müde werden.

Spielen, singen, wickeln, basteln und trösten auf dem Programm

„Wir gehen jeden Tag raus“, erzählt Grabrucker, „bei schönem Wetter auch mal den ganzen Vormittag“. Die Hündin Sammy ist mittlerweile zu Grabrucker und ihren Schützlingen zurückgelaufen. Die Tagesmutter drückt jedem Mädchen ein kleines Stückchen Fleisch in die Hand, mit dem sie Sammy füttern dürfen. „Ja, super!“, lobt Grabrucker. „Ja, super!“, wiederholt eines der Mädchen.

Eine Stunde zuvor gab es für die Kinder Picknick am Kronthaler Weiher. Wenn die Eltern ihre Kleinen abholen, haben diese schon zu Mittag gegessen. Die Tagesmutter kocht für sie und bereitet die Brotzeit zu. Ansonsten steht all das auf dem Programm, was den Alltag kleiner Kinder eben ausmacht: Spielen, Vorlesen, Singen, Basteln, Wickeln, Streiten, Versöhnen und Trösten.

„Ich baue eine richtig feste Bindung zu den Kindern auf“

„Als Tagesmutter bist du sehr eng am Kind, das ist wunderschön. Ich baue eine richtig feste Bindung zu den Kindern auf, vielleicht wie eine Oma. Ich darf kuscheln, trösten – und auch mal schimpfen“, sagt Grabrucker.

In einer Krippe sei das leider oft anders, bemerkt die Tagesmutter. „Zwölf Kinder und zwei Betreuer, von denen einer oft mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt ist“, sagt sie. Dazu der verhältnismäßig häufige Wechsel der Bezugspersonen – „das Rahmenprogramm ist ganz anders“, sagt die vierfache Mutter.

Mehr Individualität als in der Krippe

Der Tag sei dort durchstrukturiert, Individualität nur kaum zu leben. Ihre eigenen Kinder hätte sie daher nicht in eine Krippe geben wollen.

Klar gebe es auf der anderen Seite auch Nachteile für die Betreuung durch eine Tagesmutter. Während die Krippe fast das ganze Jahr über offen ist, müssen die Eltern von Grabruckers Schützlingen 14 Ferienwochen überbrücken. Und wenn die Tagesmutter selbst oder eines ihrer Kinder einmal krank ist, fällt die Betreuung spontan flach. Wer da nicht auf Großeltern oder ein anderes Netzwerk zurückgreifen kann, steht dann schnell mit dem Rücken an der Wand. Genau für diesen Fall wurde im Josefsheim in Wartenberg eine Notfallbetreuungsstelle eingerichtet.

Bis zu fünf Kinder pro Tagesmutter

Bis zu fünf Kinder darf eine Tagesmutter gleichzeitig betreuen. Bezahlt wird sie über das Jugendamt. Pro Kind und Stunde gibt es sechs Euro, abzüglich Versorgungskosten wie Essen, Windeln und Co. „Dafür, dass man ja nur eine kurze Ausbildung braucht, ist das echt okay“, findet Grabrucker.

Der Landkreis Erding könnte ruhig noch ein paar Tageseltern mehr vertragen, meint die 38-Jährige. „Kinder gibt es auf jeden Fall genug.“ Ständig kämen Anfragen von interessierten Eltern, dabei sei der Krümel-Klub ab September längst schon wieder voll – mit Warteliste (siehe Kasten unten)

Geduld und Flexibilität sind Grundvoraussetzungen

Es ist 12.30 Uhr, Zeit für den Rückweg. Sammy springt in ihre Box. Verena Grabrucker, die von allen nur „Eni“ genannt wird, weil die Tageskinder das leichter aussprechen können, hebt die vier Mädchen in die Sitzkabine am Lastenrad.

Keine zehn Meter weiter ruft die Erste: „Ich mag was essen.“ Die Tagesmutter hält an, zaubert aus einer der Taschen am Fahrrad eine Brotbox hervor. Kaum hat sich das Gefährt wieder in Bewegung gesetzt, will das nächste Mädchen auch etwas. Geduld muss man mitbringen für den Job, sagt Grabrucker. Und flexibel muss man sein. Dann aber sei es eine der schönsten Aufgaben überhaupt.

Zu wenige Tagesmütter - Job nicht attraktiv genug? Tageseltern sind im Landkreis Erding Mangelware. Nicht nur Verena Grabrucker (Artikel oben) führt eine lange Warteliste. Laut Landratsamt können bei weitem nicht alle Anfragen von Eltern abgedeckt werden. Voriges Jahr hat das Jugendamt zwar die Bezahlung von Tagesmüttern neu strukturiert. Doch diese Maßnahme half offenbar nicht, den Beruf attraktiver zu machen. Derzeit werden im Landkreis Erding 76 Kinder im Alter von null bis drei Jahren von insgesamt 19 Tagesmüttern betreut. Tagesväter gibt es laut Christian Numberger vom Jugendamt aktuell keine. Die Tagesmütter waren vor eineinhalb Jahren gegenüber dem Jugendamt auf die Barrikaden gegangen und forderten eine Anpassung ihrer Vergütung analog zu den Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst. Diese ist zwar bis heute nicht erfolgt, räumt Numberger ein. Dafür aber sei der Lohn an den Ausbildungsstand der Tagesmutter geknüpft worden. Einfach gesagt: Wer besser ausgebildet ist, erhält mehr Geld. Das sei auch ein Vorschlag der Tagesmütter gewesen, sagt Numberger. Gleichzeitig wurde die notwendige Basisausbildung von 100 auf 160 Unterrichtseinheiten angehoben. Der Regelstundensatz, den eine Tagesmutter erhält, betrage 3,60 Euro pro Kind. Je nach Ausbildung wird ein Zuschlag in Höhe von bis zu 20 Prozent gewährt, erklärt Numberger. Essensgeld in Höhe von 2 Euro pro Kind kommt noch hinzu. Außerdem gebe es eine Sachaufwandspauschale von 2 Euro pro Kind und Stunde. Davon muss die Tagesmutter allerdings Einrichtung, Spiel- und Bastelmaterial sowie ihre Energiekosten finanzieren. Der Elternbeitrag liegt bei 25 bis 30 Stunden pro Woche bei etwa 290 Euro. Die Kosten für die Tagespflege können dadurch nicht gedeckt werden. Den Differenzbetrag schießt der Landkreis hinzu. Die Refinanzierung erfolgt über staatliche Fördermittel von Bund und Land, erklärt Numberger.