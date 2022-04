Telekom baut weitere Telefonzellen ab

Von: Hans Moritz

Verschwinden nach und nach aus dem Stadtbild: Telefonzellen und -säulen. © Klaus Haag

Die Zahl öffentlicher Fernsprecher in Erding geht weiter zurück.

Erding - Obwohl mittlerweile fast jeder ein Handy hat, gibt es nach wie vor Telefonzellen beziehungsweise öffentliche Fernsprecher. Deren Zahl wird die Deutsche Telekom im Stadtgebiet von Erding weiter reduzieren. Ein entsprechendes Schreiben verlas Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) am Donnerstagabend im Stadtrat. Betroffen sind die Fernsprecher am Erdinger Bahnhof, am Hofmarkplatz in Altenerding, an der Liegnitzer Straße 17 und an der Max-Planck-Straße, beide in Klettham.



Die Telekom beruft sich darauf, zur Vorhaltung öffentlicher Fernsprecher gesetzlich nicht mehr verpflichtet zu sein. Die Nutzung sei zudem seit Jahren stark rückläufig.



Dennoch kritisierte Gotz die Entscheidung. „Das bedeutet einen weiteren Verlust von Teilhabe.“



Hans Balbach (EDJ) und Walter Koppe (Linke) wollten wissen, wie viele Telefonsäulen es in Erding noch gibt und wo diese stehen. Gotz will bei der Telekom nachfragen, warnte ab, „schlafende Hunde zu wecken“. ham