Therapiebad im Klinikum braucht wöchentlich 20 Stunden Pause

Um Hygienestandards einhalten zu können muss das Therapie-Schwimmbecken im Klinikum einmal die Woche ruhen.

Erding – An sich ist das Therapie-Schwimmbecken im Klinikum Erding für Patienten der Unfallchirurgie, Orthopädie und Schmerzklinik gedacht. Aber auch Externen ist es zugänglich, vor allem Sport- und Babyschwimmgruppen. Aus diesen Kreisen verbreitete sich nun die Nachricht, der Landkreis wolle die Nutzungszeiten des kleinen Schwimmbads einschränken und den Gruppen damit Übungsmöglichkeiten nehmen. Doch das stimmt nur zum Teil.

Daniela Fritzen, Sprecherin des Klinikums, berichtet, dass die Nachfrage von nicht-medizinischen Gruppen in den vergangenen Jahren „stark zugenommen“ habe. Das sei auch einer der Gründe für reduzierte Öffnungszeiten. „Das Bewegungsbad braucht künftig einmal pro Woche 20 bis 24 Stunden Pause“, so Fritzen. Dazu habe das Gesundheitsamt als Sicherheitsmaßnahme geraten, um auch künftig die Hygienestandards gewährleisten zu können. Diese Regelung gelte ab dem neuen Jahr.

Ersatz für ausfallende Kursstunden

Für den Sonntag habe man sich entschieden, weil an diesem Tag am wenigsten los sei. Unter der Woche seien es zehn bis zwölf Termine am Tag, an den Wochenenden nur zwei bis vier. Die Sprecherin betonte aber auch, dass das noch keine endgültige Lösung sein müsse. „Vielleicht reicht die Nacht auf Sonntag, so dass wir am Nachmittag wieder öffnen können“, meint Fritzen.

Auch Rosi Zachenhuber, die hier Schwimmstunden anbietet, gibt Entwarnung. „Wir verlieren zwar sonntags sieben Kursstunden, dafür bekommen wir am Samstag Ersatz.“

Hans Moritz