Therme Erding knackt die 25-Millionen-Marke

Die Therme Erding jagt von Rekord zu Rekord. Jetzt wurde der 25-millionste Besucher begrüßt. Und die nächsten Attraktionen sind schon geplant.

Erding – 333 Mal müsste der FC Bayern München seine 75 000 Zuschauer fassende Allianz Arena komplett füllen, um auf 25 Millionen Besucher zu kommen. Die Therme Erding hat diese Marke nun überschritten, einen Monat vor ihrem 20. Geburtstag, den sie am 3. Oktober groß feiert. Am Montag schlug das Zählsystem am Check-In Alarm: Der 25-millionste Gast wurde sofort wärmstens empfangen und gestern dann mit einem Preis bedacht. Die Glücklichen sind Denise Luschnik und ihre Familie aus Kärnten – in Bezug auf die Nationalität keine Seltenheit.

Zwölf Prozent der Thermen-Gäste kommen aus Österreich

„Österreich ist für uns ein starkes Land“, sagt Thermen-Sprecherin Fabienne Gassner. Rund zwölf Prozent der Gäste kämen aus der Alpenrepublik. Zum Vergleich: elf Prozent sind Münchner und grob geschätzt fünf Prozent Erdinger Landkreis-Bürger. Jetzt in den Ferien sei der Anteil der Einheimischen etwas geringer, fügt Gassner an.

Bald gibt es in der Therme Erding ein Dampfbad für Damen

Das Wachstum der größten Therme der Welt kennt weiter keine Grenzen. Die nächsten Projekte sind eine neue Poolbar im Wellenbad (Eröffnung im Spätherbst 2019), ein Dampfbad für Damen (Herbst 2019) und zwei neue Alm-Chalets für die Rutschenwelt Galaxy (noch diesen Monat).

Jüngste Meilensteine waren die Sommer-Reifenrutsche „The Big Wave“ (Juli 2018) sowie die Seesauna und See-Chalets (Juni 2018). Wichtig für den Erfolg der Thermenwelt war die Eröffnung des Hotels Victory vor fünf Jahren. „Seitdem haben wir 565 000 Übernachtungen gehabt“, berichtet Thermen-Geschäftsführer Jörg Wund.

1,8 Millionen Besucher pro Jahr in der Therme Erding

Die 1999 eröffnete Therme bringt es mittlerweile auf 1,8 Millionen Besucher im Jahr. Den ersten Preis gab es damals für den 50 000. Gast. Irgendwann ging man dazu über, jeden 500 000. weiteren auszuzeichnen. „Und jetzt machen wir es in Fünf-Millionen-Schritten“, erzählt Wund und zeigt damit, wie sehr sich die Dimensionen verändert haben.

Diesmal haben die Luschniks die Glücks-Eintrittskarte gezogen. Für sie hätten sich die Thermen-Verantwortlichen kaum eine nettere Geschichte ausdenken können. Denise Luschnik (37) hatte mit ihrem Mann Roland (43) gerade die Flitterwochen in Italien und am Wörthersee verlängert – um zwei Übernachtungen im Hotel Victory der Therme. Dazu überredet wurde das Paar von ihren Kindern Jana (7) und Leo (8). Ursprünglich sollte es nach Kroatien gehen, doch den Kleinen hatte es bei ihrem ersten Besuch in Erding so gut gefallen, dass wieder die Therme angesteuert wurde.

Trend zum Urlaub mit allen Facetten in der Therme Erding

Dort empfing sie Hoteldirektor Jens Bernitzky am Check-In. Gestern gab es nun von Wund einen Gutschein über vier Übernachtungen für vier Personen im Hotel Victory mit allem drum und dran, plus 100 Euro Familien-Urlaubsgeld (Gesamtwert: 3500 Euro).

„Die Rutschen sind voll lustig“, sagt der kleine Leo begeistert. Das passt zum Trend der facettenreichen Urlaube, bei denen alle Wünsche an einem Ort erfüllt werden. Darauf verweist Bernitzky: „Wir haben die drei Erlebnisbäder Therme, Wellenbad, Galaxy, unsere zwei Wellnesswelten ab 16 Jahren, VitalOase und VitalTherme & Saunen, und natürlich das Hotelschiff. Die Gäste sind begeistert von den über 500 Attraktionen.“

