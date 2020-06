Ganz oder gar nicht: Therme Erding bleibt noch geschlossen

Eine reine Öffnung der Außenanlagen ohne Duschen und Umkleidekabinen - das ist für die Therme Erding keine Option. Nach einem Bescheid des Landratsamts wäre das bereits am Montag möglich. Inhaber Jörg Wund winkt aber ab.

Erding – Aufregung um eine Pressemitteilung: Das Landratsamt Erding hat am Donnerstag um 16.58 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Möglichkeit zur Wiedereröffnung der Therme“ verschickt. Analog zur Inbetriebnahme der Freibäder „kommt ab dem 8. Juni eine teilweise Wiederöffnung der Therme Erding in Betracht“, schreibt die Behörde. Eine halbe Stunde später machte der ziemlich angesäuerte Inhaber Jörg Wund auf Nachfrage deutlich: Einen reinen Betrieb der Außenanlagen bei geschlossenen Umkleiden und Duschen werde es nicht geben.

„Die Therme Erding kann ihre Qualität nur mit dem kompletten Angebot gewährleisten. Ohne Sauna – drauf werden wir wegen Corona noch länger verzichten müssen“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch, dass die Behörde laut der Pressemitteilung „Anlagenteile, die unterhalb der geöffneten Kuppel liegen, als Außenanlage wertet“, hält Wund nicht für verlockend.

Um 16.23 Uhr habe er vom Landratsamt Erding einen Bescheid über die „Wiedereröffnung der Außenanlagen“ erhalten, erzählt der Inhaber. Eine halbe Stunde später wurden die Medien informiert. „Über Nacht die Therme zu schließen, war schon brutal, und jetzt das ...“, ärgerte sich der Unternehmer.

360 der 1000 Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, das Wasser in den Becken sei 20 bis 22 Grad warm, Reinigungsfirmen seien nicht im Haus, die Gastronomen hätten nicht einmal Pommes bestellen können. Das Unternehmen brauche zwei bis drei Wochen Vorlauf. „Den Knopf möchte ich sehen, mit dem eine Therme übers Wochenende in Betrieb genommen werden kann“, sagte Wund.

Er warte auf einen staatlichen Startschuss für das gesamte Bad. Schließlich gebe es in Baden-Württemberg dieses Signal für Heil- und Thermalbäder bereits für Samstag.