Tierrettung kennt keinen Lockdown

Von: Hans Moritz

Neuwahl beim Tierschutzverein (v. l.): die Vorsitzenden Alexandra Wendelken, Solveig Wanninger und Heidi Lupek, Revisorin Juliane Riedl, Schatzmeisterin Marlene Meier und Schriftführerin Stefanie Müller. © Vroni Vogel

Unermüdliche Tierbetreuung auch während der Pandemie. Der Tierschutzverein Landkreis Erding zieht Bilanz.

Erding - Nach der veranstaltungsfreien Coronazeit stellte Alexandra Wendelken, Vorsitzende des Tierschutzvereins im Landkreis Erding, in der nachgeholten Jahreshauptversammlung im Lindenwirt den Bericht für den Zeitraum 2019/20 in beeindruckenden Zahlen vor. Der für 2021 folgt noch.



In diesen zwei Jahren wurden 773 Katzen, 139 Hunde, 64 Kaninchen, 21 Meerschweinchen, 11 Farbratten, 20 Schildkröten, 29 Vögel, drei Degus, je zwei Hühner und Enten, je ein Goldfasan und eine Brieftaube, drei Frettchen und sieben Farbmäuse betreut.



In der Wildtierstation waren es 650 Igel, 22 Feldhasen, 360 Vögel sowie einige Fledermäuse, Marder, Eichhörnchen und Fuchswelpen. Wendelken dankte in diesem Zusammenhang der Wildtierbetreuerin Michaela Maier, die in ihrem Haus in Walpertskirchen die Tiere aufpäppelt. „Danke, dass ihr für unsere Tiere da seid“, sagte die Vorsitzende Dankesworte in Richtung Helferteam, die Fachkräfte und alle Menschen, die den Verein unterstützen.



Konnte 2019 noch das Sommerfest in Kirchasch und eine Tiersegnung mit Dekan Michael Bayer in Moosinning stattfinden, war das Tierheim in Kirchasch 2020 für Besucher weitgehend geschlossen, um die Mitarbeiter zu schützen und die Tierbetreuung zu gewährleisten. Dafür habe es persönliche Termine gegeben. Mit diesen Einschränkungen sei man „ganz gut durch die Pandemie gekommen“.



Fleißig wurden 2019/20 Arbeiten im Tierheim umgesetzt. So sei das Außengehege für Katzen mit Verbindung zu den Innenräumen fertig gestellt, und es seien zwei weitere Gehege errichtet worden. Für die Hunde habe man als Bleibe eine Fertiggarage aufgestellt. Die Vierbeiner werden jedoch nicht nur im hier, sondern auch in der Pflegestelle von Angelika Schöner betreut. Die Taubenvoliere habe ein neues Dach bekommen, das Katzenzimmer sei renoviert worden.



Herausfordernd sei nach wie vor der Umgang mit verwilderten, verwahrlosten und menschenscheuen Katzen, die man nach Möglichkeit kastriere, bei Krankheit pflege, um sie teils wieder zu ihren ursprünglichen Plätzen zurückzubringen.



Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand mit großer Zustimmung bestätigt. Es gab nur eine Änderung: Heidi Lupek ist neue Dritte Vorsitzende und folgt Angelika Schöner nach. Der weitere Vorstand: Vorsitzende Alexandra Wendelken, Vize Solveig Wanninger, Schriftführerin Stefanie Müller und Schatzmeisterin Marlene Meier. Die Kasse prüfen Silvia Steinle und Juliane Riedl.



Am Samstag, 24. September ist der Tierschutzverein vormittags mit einem Infostand vor dem Tierladen Fressnapf in Bergham präsent. Und 2023 werden zehn Jahre Tierheim gefeiert.

Vroni Vogel