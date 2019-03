„Daheim trage ich Mundschutz“

Wer Heuschnupfen hat und an den Frühling denkt, dem graust’s wohl. Apotheker empfehlen Allergikern beispielsweise: Die Wäsche nicht draußen trocknen lassen, damit Pollen nicht an der Kleidung kleben bleiben. Oder regelmäßiges Saugen und Wischen – dann werden lose Pollen daheim nicht aufgewirbelt. Wir haben bei Leidenden aus dem Landkreis nachgefragt, wie sie sich beim Pollen-Alarm helfen.

Erding – Seit 15 Jahren leidet Michaela Rothböck aus Hörlkofen (39) an Heuschnupfen. Sie setzt auf die klassische Schulmedizin: „Ich halte nichts von Hausmittel-Tipps. Die Leute sollten zum Arzt gehen und sich, wenn nötig, mit Tabletten einstellen lassen.“ Rothböck hat die Pollenallergie das ganze Jahr über, fügt aber hinzu: „Ich habe keine Probleme damit, Stunden auf Wiesen zu verbringen.“

Denn sie verlässt sich auf ihren Allergologen und nimmt nur ein Antiasthmatikum ein, das hilft bei Asthma-Erkrankungen. Darauf könne sie sich verlassen: „Zu meinen aktiven Servicezeiten konnte ich damit den ganzen Tag im Biergarten arbeiten – kein Problem.“ Ihr Fazit: „Es ist mir unverständlich, wenn die Leute ihre Lebensqualität senken mit irgendwelchen Hausmitteln, die vielleicht bei einer leichten Allergie helfen, aber nicht bei richtigen Schüben.“

Eine Wartenbergerin (53), die anonym bleiben möchte, gibt weitere Tipps für Pollenallergiker und erzählt: „Ich leide seit 28 Jahren unter Heuschnupfen. Je nach Witterung können die Probleme schon im Dezember auftreten. Ansonsten geht es bei mir los, sobald Haselnuss und Erle anfangen zu blühen.“ Sie habe schon verschiedene Mittelchen ausprobiert. „Vor ein paar Jahren wurde ich auf die Tabletten der Marke Lorano aufmerksam, bin dabei geblieben und komme gut durch den Tag.“

Außerdem setzt sie auf verstärkte Hygiene: „Täglich Haare waschen und zum Beispiel den Kopfkissenbezug wechseln.“ Und sie ergänzt: „Ansonsten lebe ich so wie immer und gehe täglich an die frische Luft.“

Seit Kindesbeinen an leidet Farhad Sarwary (35) aus Erding an Heuschnupfen – seitdem er fünf Jahre alt ist. Er schwört auf ein paar Hausmittel bei einem heftigen Schub: „Dann tauche ich meine Nase in kaltes Wasser. Das hilft, weil die Pollen aus der Nase herauskommen.“ Beruhigend wirke außerdem Tee, „auch wenn es draußen 30 Grad hat“ und Kaugummi, also „eigentlich alles, was ablenkt“ sowie „extra weiche Tempos“. Seine weiteren Tipps: „Augentropfen sollten immer dabei sein“, und: „Wenn ich daheim bin, trage ich einen Mundschutz.“