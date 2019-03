Autofahrer erleidet vor Ampel tödlichen Herzinfarkt - nun ist sein Hund ohne Herrchen

Ein Autofahrer hat in Erding vor einer roten Ampel einen Herzinfarkt erlitten. Er verstarb wenig später. Nun ist sein Hund ohne Herrchen.

Erding - Ein Münchner (78) hat am Mittwoch gegen 22.30 Uhr im Auto vor der roten Ampel auf der Taufkirchener Kreuzung in Erding einen Herzinfarkt erlitten. Der Rettungsdienst lieferte ihn unter laufender Reanimation ins Klinikum ein. Dort verstarb der Mann in der Nacht. Der Tierschutzverein nahm sich des Hundes an, der mit im Wagen war.

Lesen Sie auch: Drogensüchtiger Sanitäter bringt 91-Jährige in die Klinik - und raubt sie dann aus