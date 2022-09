Erding: Tourismus braucht einen Profi

Von: Gabi Zierz

Führen den Verein Tourismusregion Erding (v. r.): Margit Aschenbrenner, Christian Wolf (beide Erding) und Ingrid Renner aus Walpertskirchen. © Gabi Zierz

Mit einem professionellen, einheitlichen Marketing will der Verein Tourismusregion Erding sich selbst gemeinsam mit Stadt und Landkreis voranbringen. Allein kann er das nicht stemmen.

Erding – Erding und der Landkreis als Urlaubsziel: Die Region steht nicht nur bei vielen Österreichern seit Jahren hoch im Kurs. Therme, Flughafen, Messe – die Gründe, hier zu übernachten, sind vielfältig. Jetzt plant der Verein Tourismusregion, die Kräfte zu bündeln. Gemeinsam mit Stadt und Landkreis arbeitet er daran, ein professionelles und vor allem einheitliches Marketing auf die Beine zu stellen. „Jeder will, nur die Ehe ist noch nicht geschlossen“, sagt Vereinsvorsitzende Margit Aschenbrenner dazu.

Sie führt das Hotel Apfelbaum in Altenerding und gemeinsam mit Christian Wolf (Best Western Hotel München-Airport, Altenerding) und Ingrid Renner (Gästehaus Zehmerhof, Walpertskirchen) den Verein Tourismusregion Erding. „Wir wünschen uns, dass der Tourismus in professionelle Hände gelegt werden kann. Als Verein allein ist das nicht zu stemmen“, erklärt Aschenbrenner. „Wir wollen neue Wege gehen und neue Strukturen schaffen.“ Dazu schlägt der Verein einen hauptamtlichen Tourismusmanager vor, der sich hauptsächlich ums Marketing kümmert.

„Der Verein macht viel“, betont Wolf – auch wenn die Tourist-Info am Schönen Turm seit dem ersten Lockdown geschlossen ist und nicht mehr öffnen wird. „Das Büro war nur ein kleiner Teil“, so Wolf. Die beiden Teilzeitkräfte haben sich in der Pandemie beruflich umorientiert. Seit 2001 gab es die Tourist-Info, die zweieinhalb Stunden pro Werktag, später dann seltener geöffnet hatte. Unter der Woche hat auch die Rathaus-Info Auskünfte gegeben.

Eine Übersicht, wie viele Anfragen – persönlich oder telefonisch – es in all den Jahren gab, gibt es nicht. Das ist jetzt anders. Die telefonische Erreichbarkeit sei rund um die Uhr durch ein Callcenter gesichert, betont Wolf. „Daraus ergeben sich Anfragen für Zimmerreservierungen oder Veranstaltungen.“ Diese werden im Verteiler verbreitet. Auch Broschüren könne man auf der Website herunterladen.

Die Schaufenster sind noch dekoriert, das täuscht darüber hinweg, dass die Tourist Info am Schönen Turm seit zwei Jahren geschlossen ist. © Hans Moritz

„Die Seite hat alles, was man braucht. Aber das Design ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt Renner. Zudem habe sich das Reiseverhalten verändert: „Der Gast sucht sich alles vorher schon im Internet zusammen“, so Renner. Das bewiesen die Zugriffe auf die Homepage.

Der Verein vertritt die Tourismusregion Erding auch auf den größten touristischen Endverbraucher-Messen. Dafür gebe es Zuschüsse, aber in erster Linie finanziere sich der Verein aus Mitgliedsbeiträgen, erklärt Aschenbrenner. Der Tourismusregion gehören heute 25 von 26 Gemeinden, der Landkreis und knapp 100 Betriebe an. Dazu zählen in erster Linie Pensionen, Hotel, Anbieter von Ferienwohnungen und einige Gaststätten. Auch der Flughafen, die Therme oder der Erdinger Weißbräu sind dabei. Den Verein selbst gibt es seit 1989. Gastronom Willi Dangl hatte damals, drei Jahre vor Eröffnung des Flughafens, vorausschauend die Initiative ergriffen.

Ein wichtiger Schritt auf dem gemeinsamen Weg mit Stadt und Landkreis ist ein Studienprojekt der Hochschule München. Im Rahmen einer Bachelor-Arbeit haben sich Studenten mit der Tourismusregion Erding befasst. Dazu waren sie einige Male vor Ort. Die Arbeit ist abgeschlossen und soll noch im Herbst vorgestellt werden.

Der Verein weiß, dass der Weißbräu und die Therme die großen touristischen Motoren in der Region sind. „Es gibt aber eine Chance dahinter, den Tourismus weiter voranzubringen“, ist Wolf überzeugt. Dass das wichtig ist, hat Corona offenbart: kaum Flugbetrieb, die Therme geschlossen, keine Messen. „Wir hatten vor der Pandemie die größten Zuwächse und haben danach am längsten gebraucht, bis es wieder losging“, stellt Renner fest.

Mittlerweile ist die Auslastung wieder gut: im Zehmerhof und Hotel Apfelbaum dank der Therme, im Best Western Airport Hotel auch dank Gästen, die wegen des Flugchaos’ in München sitzen geblieben sind. Seminargäste fehlen aber noch in vielen Häusern.

„Die Pandemie hat uns einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht“, sagt Aschenbrenner. Jetzt gebe es Mitarbeitermangel und Preissteigerungen in allen Bereichen. „Unsere Branche ist schon hart verdienendes Geld.“ Umso wichtiger sei es, die Kräfte zu bündeln. Denn von Touristen profitieren nicht nur die Hotels. „Wir bringen die Gäste in die Stadt, die dort Konsum bringen“, betont Renner.

Bei den Österreichern ist Erding übrigens unter allen deutschen Destinationen die Nummer sechs, sagt Wolf und findet: „Das ist der Hammer.“ Als Leiter des mit 181 Zimmern größten Beherbergungsbetriebs in der Stadt hätte er – wie seine Kolleginnen – nichts dagegen, wenn die Gäste länger als eine Nacht bleiben würden. Auch hier ist Luft nach oben.