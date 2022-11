Tourismus wächst um fast 150 Prozent

Von: Hans Moritz

Neuer Tourismustreiber: Wohnmobile stehen nicht zuletzt seit der Corona-Krise bei Urlaubern hoch im Kurs, hier der Stellplatz auf dem Gersthof in unmittelbarer Nachbarschaft zur Therme Erding. An Wochenenden ist hier oft kein Platz mehr frei, und das nicht nur im Sommer. © Hans Moritz

Die Tourismusbranche im Landkreis Erding erholt sich nachhaltig von der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.

Erding - Neben dem Gesundheitssektor stellt der Tourismus eine der dickeren Säulen der Wirtschaft im Landkreis Erding dar, wie soeben erst die Agentur für Arbeit wieder festgestellt hat. Während der Corona-Krise mit Reise- und Übernachtungsverboten litt der Wirtschaftsstandort Erding deswegen – und aufgrund seiner vielen flughafennahen Betriebe – mehr als andere Regionen.



Umso kräftiger ist jetzt die Erholung, vor allem dank Inlandsurlaubern. 2022 wird für den Fremdenverkehr hier ein gutes Jahr, wie am Donnerstag vom Landesamt für Statistik veröffentlichte Zahlen belegen. Auf dem Vorkrisenniveau ist die Branche aber noch nicht wieder angelangt, was vor allem dem noch pandemiegeprägten ersten Quartal geschuldet sein dürfte.



Allein im September kamen laut Statistikamt 66 188 Urlauber im Landkreis an, ein Plus von 64,4 Prozent im Vergleich zum September 2021. Größtenteils (42 304) waren es Inlandstouristen. Gemeinsam kamen sie auf 110 083 Übernachtungen, 56,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.



Seit Jahresbeginn verzeichnete die Behörde fast 496 000 Ankünfte, darunter 332 300 aus Deutschland. Das entspricht einem Plus von 146,1 Prozent. Sie verbrachten 830 000 Nächte in Erdinger Betten, ein Aufwuchs um 117,3 Prozent. Die Zuwächse fallen deshalb so stark aus, weil 2021 noch von Lockdowns geprägt war.



In den besten Tourismusjahren waren allerdings deutlich über eine Millionen Übernachtungen registriert worden. Offen ist, ob die Millionengrenze im letzten Quartal dieses Jahres noch erreicht wird.



Ausgewertet wurden die – angemeldeten – Gäste aus Quartieren mit mindestens zehn Betten sowie auf Campingplätzen mit mehr als zehn Stellplätzen. Viele Vermieter haben jedoch weniger Betten, sodass die tatsächlichen Zahlen noch höher liegen dürften.



Im Schnitt waren heuer die Betten zu 42,6 Prozent ausgelastet, die Touristen verweilten im Schnitt 1,7 Tage. Das zeigt, dass es vor allem Thermen- und Messebesucher sind, die nach Erding kommen. Die Therme berichtet von einer nachhaltigen Erholung ihrer Zahlen, und in Riem sind wieder Messen möglich. Dort hatten im Sommer auch Großkonzerte unter anderem mit Helene Fischer stattgefunden.



Die Tourismusbranche ist für die Region nicht zuletzt deshalb relevant, weil an ihr viele weitere Branchen hängen, etwa das Nahrungsmittelhandwerk, Gastronomie und Wäschereien.



Auch die Luftfahrt hat sich deutlich schneller erholt, als es selbst Insider angenommen hat, darunter Lufthansa (siehe Bericht auf der Flughafen-Seite). Was vor allem der Erdinger Hotellerie noch fehlt, sind die Crew-Übernachtungen der China-Flieger. Wegen Corona findet dorthin nahezu kein Verkehr statt, während die japanischen Märkte sich nun wieder öffnen. ham