Lust auf Tracht kehrt zurück: Schneidereien und Läden freuen sich über steigende Nachfrage

In Tracht gefeiert wurde zum letzten Mal 2019 auf dem Herbstfest Erding. Weil jetzt wieder Volksfeste stattfinden, dürfte der Bedarf an Trachten steigen. © Thomas Obermeier

In den vergangenen zwei Jahren Corona-Pandemie war in Erding die Nachfrage nach Trachtenmode gering. Doch das ändert sich nun langsam.

Erding – Endlich wieder Volksfeste: Darauf haben Schausteller und Wirte lange gewartet. Aber auch Trachtenläden hatten in der Corona-Zeit zu kämpfen, besonders da Hochzeiten und Familienfeiern ebenfalls oft nicht stattfinden konnten. Doch Schneidereien und Trachtengeschäfte haben momentan Anlass zur Hoffnung.

Sabine Deml von „Shedoes Tracht“ in Dorfen ist Modedesignerin. Auch für sie waren die vergangenen zwei Jahre durch die Absage vielerlei Feste schwierig: „Ich habe in der Zeit sehr viele Dirndlröcke und Blusen entworfen. Generell sind momentan Trachten beliebt, die in den Alltag integrierbar sind“, erklärt sie.

Dirndlschneiderin bis zum Herbst ausgebucht

Vor allem für Hochzeiten fertigt Schneiderin Monika Heinemann Dirndl an. Sie ist bis in den September ausgebucht. © derkranich.com

Monika Heinemann von „Dirndlpoesie“ in Erding hat zuletzt hauptsächlich Hochzeitsdirndl für standesamtliche Trauungen gefertigt. Auch hier haben sich die meisten Kundinnen Trachten gewünscht, die sie später mit anderer Bluse oder Schürze zu Feiern noch tragen können. „Das kommt meinem Wunsch nach Nachhaltigkeit bei Trachtenmode sehr entgegen“, freut sich die Selbstständige aus Erding und sagt: „Die wenigsten meiner Hochzeitsdirndl sind weiß. Die beliebtesten Farben sind Blau und Grün, damit Braut und Bräutigam in den gleichen Farben getraut werden können und die Dirndl später wandelbar sind.“

Auch Heinemann bekommt stark zu spüren, dass heuer viele Hochzeiten endlich gefeiert werden können. Die Solo-Selbstständige näht alle Dirndl selbst und ist bis in den September ausgebucht. „Aufträge für ,normale‘ Anlässe wie Volksfeste habe ich jedoch kaum.“

Viele Kunden noch weiter wegen Corona verunsichert beim Dirndlkauf

Davon kann auch Deml ein Lied singen: „Die Menschen sind noch sehr vorsichtig. Viele scheinen Angst zu haben, dass kurzfristig abgesagt wird, und greifen lieber auf ein altes Dirndl zurück. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das nach den ersten Volksfesten ändert. Dann wollen die meisten wahrscheinlich was Neues.“

Die Designerin entwirft die Tracht für ihre Kundinnen und beauftragt Schneidereien und Näherinnen aus dem Landkreis, um sie anzufertigen. Einen Trend sieht sie bei Puffärmeln – für Blusen, teils auch für Dirndl. Generell sei Klassisches sehr beliebt. Das bestätigt Heinemann: „Zurzeit gibt es weniger Glitzer und Schickimicki, dafür mehr traditionelle Mode.“

Nach zwei Jahren Pandemie nun deutlicher Aufschwung in Erdinger Trachtenläden

Dominik Krabichler von „Buamagwand“ stellt ebenfalls einen Trend zu schlichterer Mode fest. Neben Grün- und Gelbtönen sind bei ihm ein dunkleres Oliv und Blau im Angebot. Die Maß- und Sonderanfertigungen an Lederhosen würden besonders häufig für Hochzeiten bestellt, so Krabichler. Auch hier gab es laut dem Familienbetrieb aus Moosinning weniger Bestellungen in den Corona-Jahren.

„Dieses Jahr ist aber deutlich besser als die letzten beiden“, freut sich Krabichler, „auch wenn in den ersten zwei bis drei Wochen nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs weniger Bestellungen gekommen sind. Das hat sich aber wieder normalisiert, auch durch die Aussicht auf Maibaumstüberl und Volksfeste. Ob der Umsatz wieder auf das Niveau vor Corona zurückfindet, wird sich zeigen.“

Nachhaltigkeit auch bei Tracht wichtiges Thema

Auch Barbara Gruber vom Gewandhaus Gruber berichtet über Schwierigkeiten: „Dorffeste und größere Familienfeiern fielen Corona zum Opfer, es gab insgesamt weniger Bedarf an Tracht.“ Die werde meist anlassbezogen gekauft. Für Gruber ist jedoch ein Lichtblick in Sicht: „Bisher hat die Unsicherheit zwar noch überwogen, aber die Kunden sind schon neugierig auf die neue Mode.“ Gruber verweist auf pflegeleichte Waschdirndl, Mieder, Trachtenröcke oder auch trachtig angehauchte Sommerkleider für Bier-, Wein- und Volksfeste. Auch auf den Verkauf hochwertiger Trachten freut sich die Gewandhaus-Chefin schon.

Auch hier zählt Nachhaltigkeit: Die Tracht wird langlebiger. „Trend ist insgesamt mehr Handwerkskunst. Massenware ist längst out“, stellt Gruber fest. Auch Trendfarben gebe es weniger, Klassiker seien Blau, Oliv und Tanne. Bei den Formen seien weiter hohe V-Ausschnitte modern, und die 75- bis 80er-Länge werde auch bei jungen Frauen immer beliebter. „Generell gilt: Weniger, aber dafür anspruchsvoll im Design, wertvoller in der Verarbeitung und insgesamt von besonderer Schönheit.“

