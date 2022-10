Trauer um eine echte Erdinger Persönlichkeit: Nachruf auf Edith Auer

Von: Hans Moritz

Teilen

Gerne draußen war Edith Auer, die 93-jährig gestorben ist. © privat

Friedlich und im Kreis ihrer geliebten Familie ist ein langes und erfülltes Leben zu Ende gegangen. Im Alter von 93 Jahren ist Edith Auer gestorben.

Erding - Der Familienname hat in Erding einen Klang – durch das erfolgreiche Baustoff-Unternehmen, das heute ihr Sohn Max führt. Die nächste Generation ist mit Eva-Maria Auer bereits im Betrieb.



Edith Auer: Geboren vor über 90 Jahren in Erding

Edith Auer wurde am 5. Januar 1929 in Erding geboren – als drittes von fünf Kindern. Ihre Eltern waren Rosina und Carl Selmaier. Die Großeltern Maria und Jacob Festl betrieben an der Lange Zeile eine Gaststätte, im ersten Stock wohnte Ediths Familie.



Als Zehnjährige erlebte Edith Auer den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Oft hat sie danach erzählt, wie sie vom Wohnzimmerfenster aus miterleben musste, wie die Bomben auf ihre Heimatstadt fielen und sich der Rauch durch die Lange Zeile wälzte. Sie machte das Abitur und ging als Au-pair-Mädchen nach England und in die Schweiz.



Große Liebe mit vielen Kindern – und einem Schicksalsschlag

Ihren Ehemann Max, der im Dezember 2015 gestorben ist, lernte sie bei Arbeiten auf dem Feld kennen. Die Verlobungszeit sollte lange zehn Jahre währen, und vor dem Trauschein stand der Jagdschein des Paares, das sich zu Weihnachten 1957 schließlich das Jawort gab.



Die Familie wuchs rasch, nach sieben Jahren zählten die Auers bereits fünf Kinder. Von einem mussten sich Edith und Max Auer 1966 verabschieden – einer ihrer Söhne verunglückte tödlich.

(Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)



Die Auers waren leidenschaftliche Jäger – und Edith eine begabte Köchin

Die Jagd blieb die große Leidenschaft der Auers. Jeder Sonntag wurde genutzt, um mit den vier Kindern und mehreren Hunden in Richtung Langenpreising aufzubrechen – Rehe füttern, den Wildacker bearbeiten, Bauern besuchen und Waldspaziergänge unternehmen. Für Edith Auer war das ein nicht endendes Vergnügen. Ihr Leitspruch war: „Wir brauchen keinen Urlaub, wir gehen auf die Jagd.“ Urlaube wurden freilich dennoch gemacht – innerhalb Deutschlands, aber auch nach Frankreich, Schweden und England.



Die Jagderfolge landeten in der Küche, Edith Auer war eine begnadete Köchin. So gab es oft Wildschweinbraten, Hasenrücken, Rehschlegel, Wildentenbrust und gefüllte Täubchen. Als die Kinder groß waren, wurde Edith Auer zu einer leidenschaftlichen Schafzüchterin. Ihre Herdbuchzucht wuchs auf 300 Merinoschafe an.



Die Liebe zur Natur – bin zum letzten Sommer 2022

Edith Auer genoss das Leben in der Natur. Die Begeisterung für sie bewahrte sie sich bis zu ihrem Tode. Wenn die Sonne schien, blühte sie regelrecht auf. Im Frühjahr war sie eine der ersten, die die Badesaison eröffnete. Im Notzinger Weiher, im Kronthaler Weiher, aber auch auf der Fraueninsel im Chiemsee, die sie aus Kriegszeiten kannte.



Der heiße Sommer 2022 sollte Edith Auers letzter werden. Mit ihren Betreuerinnen war sie viel draußen unterwegs. Als der Sommer ging, nahm auch sie Abschied für immer. (ham)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Erding finden Sie auf Merkur.de/Erding.