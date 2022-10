Erding: Trauer um Ehrenkreisbäuerin Marianne Rötzer

Von: Gerda Gebel

Eine starke Frau: Marianne Rötzer. Für den Bauernstand engagierte sie sich ihr Leben lang. F: privat Die erste Frau im Kreistag Glücklich in der Großfamilie © privat

Sie war eine resolute Persönlichkeit, die sich kommunalpolitisch und vor allem für den Bauernstand jahrzehntelang engagierte. Nun ist Marianne Rötzer mit 88 Jahren verstorben.

Siglfing – Sie galt als politisches Urgestein im Landkreis und war bis zuletzt interessiert am aktuellen Geschehen. Nun ist die ehemalige Kreisbäuerin, Gastwirtin und stellvertretende Landrätin Marianne Rötzer kurz nach ihrem 88. Geburtstag unerwartet verstorben.

Aufgewachsen war Marianne Rötzer, geb. Peiß, auf dem Bauernhof der Familie in Siglfing. Das gscheite Dirndl machte nach der Frauenfachschule eine Ausbildung zur Hauswirtschafts- und Handarbeitslehrerin und unterrichtete an einer Volksschule, bis sie ein verzweifelter Brief der Mutter nach Hause beorderte, um daheim mit anzupacken.

Nach der Hochzeit mit Josef Rötzer aus Mühldorf übernahm das junge Paar die elterliche Landwirtschaft mit Gastwirtschaft. Die engagierte Bäuerin bewältigte nach der Geburt ihrer vier Söhne ein gewaltiges Pensum. „Egal, was wir angestellt hatten, die Mama war immer für uns da“, erzählt Sohn Bernhard Rötzer.

Mit der Wahl zur Ortsbäuerin und später zur Kreisbäuerin kamen zahlreiche Aufgaben dazu. Als einzige Frau zog Marianne Rötzer 1966 für die Bayernpartei in den Kreistag ein, später ging die Bayernpartei in die Freien Wähler über. Energisch wurde die emanzipierte Politikerin, wenn sich die Begrüßung nur auf die Herren bezog und drohte gar mit dem Verlassen des Saals. „Unsere Mutter nahm kein Blatt vor den Mund. Das war ihre Stärke, aber auch manchmal ihre Schwäche, denn sie ist durchaus auch angeeckt“, sagt Bernhard Rötzer.

Dem Kreistag gehörte Marianne Rötzer 42 Jahre lang an. 18 Jahre davon war sie stellvertretende Landrätin. Auch Altlandrat Xaver Bauer erlebte die Siglfingerin als souverän agierende Frau, mit der er sehr gut zusammengearbeitet habe. „Sie hatte viele gute Ideen, vor allem für den Bauernstand“, sagt Bauer rückblickend.

Unzählige Vorträge und Aktivitäten organisierte Marianne Rötzer für ihre Landfrauen und brachte Themen zur Sprache, die ihr selbst am Herzen lagen – wie die Krebsvorsorge oder der Umgang mit Trauernden. Hier konnte sie ihre eigene leidvolle Erfahrung vom Tod ihres Sohnes Seppi einbringen, der im Alter von 14 Jahren durch einen Stromschlag starb.

Sie gründete den Landfrauenchor und brachte ein erfolgreiches Landfrauen-Kochbuch heraus. Als begeisterte Dirndl-Trägerin war ihr die Einführung einer eigenen Tracht für die Landfrauen ein besonderes Anliegen. Ihr jahrzehntelanger Einsatz für den Bauernstand als Orts- und Kreisbäuerin sowie als stellvertretende Bezirksbäuerin brachte ihr 1997 den Titel der Ehrenkreisbäuerin ein. Zudem wurde Marianne Rötzer mit dem Bayerischen Verdienstorden, dem Goldenen Ehrenring des Landkreises und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Viel Freude hatte Marianne Rötzer auch im Kreise ihrer Familie, die im Umkreis wohnt. Von Ehemann Josef musste sie nach 48 Ehejahren schon 2004 Abschied nehmen. Auf die Unterstützung seiner Mutter verlassen konnte sich Sohn Bernhard als langjähriger Pächter des Gasthofs zur Post in Erding, wo Marianne Rötzer gerne mit anpackte. Unbändig freuen konnte sich die Oma über mittlerweile sieben Enkel und drei Urenkel. Sie genoss den Familientrubel von Herzen und war glücklich in ihrer eigenen Wohnung, wo sie voll eingebunden war in die Familie von Sohn Bernhard.

Trotz zunehmender Einschränkungen beim Gehen und nachlassender Sehkraft ließ sich Marianne Rötzer nicht die Lebensfreude nehmen. Sie blieb mit Hilfe ihrer Betreuerin Dana im regen Kontakt mit Bekannten und Weggefährten, ließ sich die Tageszeitung vorlesen und nahm gerne an Veranstaltungen teil. Ihren 88. Geburtstag im September beging sie noch voller Elan mit einem wahren Feier-Marathon. Ihre Aussage „Dankbar bin ich für die Fülle meines Lebens, dankbar darf ich gehen“ charakterisiert ihre positive Lebenseinstellung sehr gut. So konnte sie im Kreis ihrer Familie friedlich einschlafen.

