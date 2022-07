Diese Getränke sind der Trend des Sommers

Teilen

Vor allem der Wasserkonsum hat in der Hitze „enorm zugenommen“, sagt Claus Kratzer (r.). Der Getränkehändler betreibt einen Fachmarkt in Dorfen, in dem auch Sohn Benedikt mit anpackt. © Hermann Weingartner

Das sind die beliebtesten Durstlöscher gegen die Hitze: Wasser, Radler und Eistee sind in diesem Sommer gefragt. Erdinger Fachhändler beklagen Lieferengpässe wegen Rohstoffmangels.

Landkreis – Es ist Sommer – und wie. Bei der derzeitigen Hitze ist es besonders wichtig, viel zu trinken. Wir haben nachgefragt, welche Getränke bei den hohen Temperaturen beliebt sind. Im Trend liegen neben Wasser, Wasser und noch mal Wasser auch koffeinhaltige Eistees, Radler, regionale Säfte – und Glasflaschen.

„Wir verkaufen vor allem viel Wasser. Der Konsum hat enorm zugenommen, und es sind unglaublich viele verschiedene Wassersorten auf dem Markt“, berichtet Claus Kratzer von Getränke Kratzer in Dorfen. Auch Säfte ließen sich gut verkaufen, und auch Bier trinken die Leute, sagt Kratzer. Obwohl der Konsum vor allem von Weißbier in jüngster Zeit eher zurückgegangen sei, fügt er an. Dafür werde mehr alkoholfreies Bier und naturtrübes Radler verkauft. Von diesem würde es immer mehr Sorten geben, vor allem von kleineren Brauereien.

Zunehmend beliebter werde auch Spezi. „Und wir verkaufen neuerdings den koffeinhaltigen Eistee Club-Mate, vor allem Studenten kaufen ihn gern“, sagt Kratzer.

Eine Steigerung beim Absatz von Aperitifs, wie Ramazzotti, Lillet, neuerdings wieder Gin und Limoncello oder alkoholfreier Sekt, verzeichnet Claudio Constantino, Bezirksleiter von Getränke City XXL aus Erding. „Natürlich trinken die Leute im Sommer mehr Wasser als im Winter, aber Wasser ist ein ganzjähriges Thema.“

Beim Saft sei es genau dasselbe, da werde zuletzt immer mehr auf Nachhaltigkeit, Regionalität und Bio-Qualität geachtet. „Auch werden bei uns Wasser und Säfte bevorzugt in Glasflaschen gekauft“, ergänzt Constantino.

Ebenfalls eine steigende Nachfrage nach Glasflaschen registriert Günter Neudegger vom Getränkecenter Finsing: „Da entwickelt sich der Trend hin.“

Lokale Unterschiede in Sachen Lieblingsgetränke zwischen ländlichen Gebieten und eher städtischem Umfeld bemerkt Hansi Nehaider. Er hat mit seinem Getränkemarkt Holzmichl (Dorfen) zwar auch ein Lager mit Abholmarkt. Sein Hauptgeschäft aber macht Nehaider mit seinem Partyservice und Lieferdienst, mit dem er Firmen und Privatpersonen in der Region von Wasserburg bis Landshut versorgt. In seinem Sortiment habe er viele kleine Brauereien. Dass es besonders bei ihnen im Sommer mal zu Lieferengpässen kommen kann, sei nichts Neues, erklärt er.

Das bestätigt Constantino: „Es gibt ab und zu kleinere Engpässe. Manche Produzenten von Flaschen und Kisten haben im Moment offenbar Probleme, die nötigen Rohstoffe zu besorgen.“ Auch dadurch käme es manchmal zu zwischenzeitlichen Lieferengpässen.

Getränke Kratzer berichtet ebenfalls von Schwierigkeiten, die immer mal wieder auftauchen. Unter anderem hätten manche Brauereien keine Flaschen mehr, und dadurch könnten sie nicht liefern, so der Chef. Auch der Personalmangel mache einigen Brauereien momentan das Überleben schwer. Auch Neudegger berichtet von etlichen Produkten, die wegen der hohen Nachfrage oder Problemen der Lieferanten zwischenzeitlich vergriffen waren.

VON LENNY MENDE

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.