Hospizverein Erding: Trostspender und Wunscherfüller

Engagieren sich beim Hospizverein (v. l.): Koordinatorin Angelika Eckl, 2. Vorsitzende Ottilie Korber, Mechtild Haubelt-Awe (Koordinatorin, Sozialarbeiterin) und Hospizbegleiterin Barbara Schalk. © Milena Lohmann

Erding - Die Pandemie hat die ehrenamtliche Arbeit des Christophorus Hospizvereins Erding erschwert. Er begleitet Schwerkranke in ihrer letzten Lebensphase und stützt die Hinterbliebenen.

Erding – Viele Trauernde kommen jetzt erst, „um ins Leben zurückzufinden“, sagt Mechtild Haubelt-Awe und beschreibt damit die aktuelle Nachfrage beim Christophorus Hospizverein Erding. Die Pandemie hat ihn vor neue Herausforderungen gestellt. Begleitungen von Schwerkranken fanden aber trotzdem statt.

„Wir haben Hausbesuche unter Berücksichtigung der Auflagen gemacht und viel telefoniert“, erzählt Koordinatorin Angelika Eckl. Mit den Altenheimen habe die Zusammenarbeit gut funktioniert, auch wenn jede Einrichtung ihre eigenen Regelungen hatte. Im ersten Lockdown durfte niemand hinein – nicht einmal zur Begleitung Sterbender, erinnert sich Barbara Schalk. Sie ist Vorstandsmitglied und ehrenamtliche Hospizbegleiterin. Insbesondere die Isolation habe den Sterbenden und deren Angehörigen zu schaffen gemacht. Die Hinterbliebenen würden häufig heute noch mit der Ungewissheit kämpfen, wie der geliebte Mensch die letzten Tage und Stunden vor dem Tod verbrachte.

Dies habe auch langwieriger Folgen, weil man „wie in einem verschlossenen Raum“ sei, erklärt Haubelt-Awe. Aber der Hospizverein habe ausgebildete Trauerbegleiter, die bei Spaziergängen und Gesprächen in der Trauerbewältigung unterstützen, so Schalk. Im Gegensatz zum Palliativteam sei der Hospizverein keine Krankenkassenleistung. Er ist die Schnittstelle zum Hausarzt. Die Begleitung ist dank der Ehrenamtlichen möglich.

Die psycho-soziale Betreuung stehe im Vordergrund. Wendet sich ein Angehöriger an den Verein, wird geprüft, ob eine Begleitung möglich ist. Anschließend wird ein passender Hospizbegleiter gewählt. Hierbei achte man zum Beispiel auf „den Dialekt oder gleiche Interessen“, erläutert Eckl. „Der Alltag der Menschen ist durch die Krankheit bestimmt, die Begleitung durch den Hospizverein bringt einen neuen Wind“, beschreibt Schalk.

Eckl erzählt von einer Begleitung, bei der eine bereits im Rollstuhl sitzende Frau sich sehr gewünscht habe, noch mal ein Eis zu essen. Die Hospizbegleiterin ging also mit ihr in die Stadt, gemeinsam wurde Eis gegessen und viel gelacht. Zwei Tage später verstarb die Frau dann.

Diese kleinen und normalen Dinge noch einmal zu erleben, das ermöglicht der Hospizverein – mit Verständnis und Empathie für die Menschen. Die Aufgabe endet mit dem Tod des Begleiteten. Auf Wunsch kann anschließend die Trauerbegleitung der Angehörigen weitergeführt werden. „Bei dem einen geht es aus dem Leben raus, beim anderen geht es dann zurück ins Leben“, erklärt Schalk. Wertschätzung erfährt der Verein von Angehörigen und Firmen durch Spenden. Von ihnen hört er häufig: „Es müssten viel mehr Leute wissen, dass es euch gibt.“

Um ehrenamtlicher Hospizbegleiter zu werden, muss man ein Grund- und Aufbauseminar besuchen. Ersteres bietet die Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Ausbildung im Jahr 2020 musste wegen der Pandemie mehrfach verschoben werden. Haubelt-Awe hat sich deswegen besonders gefreut, „dass alle dabeigeblieben sind“. Die Hospizbegleiter können auch an einer Supervision teilnehmen, um das Erlebte aufzuarbeiten.

80 bis 100 Begleitungen übernimmt der Hospizverein jährlich, pandemiebedingt waren es zuletzt etwas weniger. Für die Zukunft wünscht sich der Verein eine intensivere Zusammenarbeit mit den Hausärzten und Seelsorgern. Außerdem hofft er auf mehr Anerkennung seiner ehrenamtlichen Arbeit von politischer Seite. „Ich glaube, wir werden mehr gebraucht, als wir angefragt werden“, fasst Schalk zusammen.

Kontakt: Der Hospizverein Erding ist unter Tel. (0 81 22) 90 16 83 zu erreichen, montags und dienstags von 17 bis 19 Uhr, donnerstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. Internet: www.hospizverein-erding.de. MILENA LOHMANN