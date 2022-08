Trotz Trockenheit sind Bauern zufrieden

Von: Helena Grillenberger

Grün ist gut: Die Hitze- und Trockenschäden im Landkreis – hier bei Maria Thalheim mit Blick bis Freising – halten sich in Grenzen. © Bauersachs Peter

Die Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen, die von den Regenfällen am Freitag und Samstag nur kurz unterbrochen wurde, macht den Landwirten zu schaffen.

Erding - Vor allem Pflanzen mit hohem Wasserbedarf, wie Zuckerrüben, Kartoffeln oder Mais, haben unter den trockenen Sommermonaten gelitten.



Dennoch: Die Bilanz der Landwirte im Landkreis sowie des zuständigen Amts tendiert zum Positiven. Als „gut durchschnittlich“ bezeichnet Josef Schächtl vom Amt für Landwirtschaft die diesjährige Getreideernte. Das Getreide sowie der Raps seien bereits ausgereift gewesen, erklärt Gerhard Stock, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands (BBV). „Das Getreide hat von der Trockenheit nicht mehr stark Schaden genommen.“ Auch er bezeichnet die Ernte im Landkreis als „durchschnittlich bis gut“, man könne durchaus zufrieden sein – „aber es kommt natürlich immer auf den Standort an“.



Anders sieht es beim Futterbau aus: Etwa 13 000 Hektar Grünland werden im Landkreis bewirtschaftet. Durch den fehlenden Niederschlag ist kein Gras mehr gewachsen. „Da merkt man jetzt natürlich die Trockenschäden“, so Kreisobmann Jakob Maier. Der dritte, vierte Schnitt fehle komplett, „da geht uns jetzt bisserl Futter ab“.



Auch in den Wäldern mache sich die Trockenheit stark bemerkbar: Trockenschäden, Käferbefall, „das ist natürlich Stress pur für die Wälder“, erklärt der Kreisobmann.



Deutlicher als beim Getreide fallen die trockenen Äcker auch bei den Kulturen ins Gewicht, die derzeit noch auf den Feldern stehen. Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln waren in den vergangenen sechs bis acht Wochen in der Hauptwachstumsphase, sagt Schächtl. Einige Bauern hätten bereits mit der Maisernte und dem Silieren begonnen, drei bis vier Wochen zu früh.



Auf kiesigen Standorten kann sich das Wasser ohnehin nicht halten, führt Maier aus. Da hat sich noch kein Kolben gebildet, und der Rest der Pflanze ist silierreif. In Berglern und Langenpreising sei das beispielsweise der Fall. An anderen Standorten, an denen sich das Wasser besser halten kann, sehe der Mais dem Landwirt zufolge dafür gut bis sehr gut aus. „Insgesamt würde ich sagen, im Landkreis ist der Mais zufriedenstellend“, sagt er. Auf fast 50 Prozent der Erdinger Ackerflächen wird Mais angebaut, „der steht insgesamt auch recht gut da“, resümiert auch Stock.



Im Landkreis habe man das große Glück gehabt, auch Anfang Juli noch gelegentliche Niederschläge gehabt zu haben. An guten Standorten habe sich der Mais daher auch trotz der Trockenheit gut entwickeln können.



Die Zuckerrüben sehe man jedoch leiden, so Stock weiter. „Die lassen die Blätter hängen“, Ertragseinbußen werde es sicher geben, meint er, aber keine Totalausfälle. Schwieriger, vermutet der Geschäftsführer des BBV, könnte es bei den Kartoffeln werden (siehe auch Nördlicher Landkreis): Den frühen Sorten habe die Trockenheit noch nichts ausgemacht, „aber die späten Sorten an Standorten, an denen nicht bewässert werden konnte, da hat die Hitze durchgeschlagen“.



Alles in allem zieht er jedoch ein positives Fazit: „Wir sind eigentlich relativ gut weggekommen.“ Denn insgesamt, so Stock, stehe der Landkreis gut da, vor allem mit Blick auf den Nachbarn Freising, wo ganz deutliche Trockenschäden zu sehen seien. Das sei auch in den Vorjahren vermehrt aufgefallen, meint der Geschäftsführer des BBV: Erding habe gute Ackerbaustandorte.



Dennoch: Vor allem die Betriebe, die vorrangig Futterbau betreiben, stünden mit dem diesjährigen Ertrag deutlich schlechter da als normal, merkt Schächtl an. Der Ertrag der Betriebe, die ihre Ernte verkaufen, „ist im langjährigen Mittel vielleicht okay“.



Ob die Ernte heuer insgesamt besser oder schlechter ausgefallen sei als üblich, könne man noch nicht sagen, bilanziert Kreisobmann Maier dagegen deutlich positiver. „Noch haben wir die Ernte ja nicht abgeschlossen.“ Die Getreideernte sei auf jeden Fall mit der von 2021 vergleichbar. Den Regen vom Wochenende sieht er erwartungsgemäß positiv.

