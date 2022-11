Erding tüftelt an seinem 20. Kinderhaus

Von: Hans Moritz

Teilen

Erdinger Entwicklungsfläche: In dem Dreieck zwischen B 388 (unten), Haager Straße (oben) und Ludwig-Simmet-Anger (M.) soll Erdings 20. Kita gebaut werden – auf der aktuell noch nicht bewachsenen Fläche in der oberen Bildmitte gegenüber der Grundschule. Die Flächen drum herum werden demnächst mit Wohnhäusern bebaut. Der Abraum im Vordergrund stammt von einem temporären Hochwasser-Rückhaltebecken. © Hans Seeholzer

19 Kindertagesstätten gibt es aktuell in der Stadt Erding. Besucht werden sie von knapp 1600 Kindern in 79 Krippen-, Kindergarten- und Hortgruppen. Doch das reicht nicht. Die Stadt macht sich auf den Weg zu ihrer 20. Betreuungseinrichtung.

Erding - Entstehen soll sie am Ludwig-Simmet-Anger in Altenerding – auf dem Campus mit der bestehenden Grundschule und dem BRK-Kinderhaus „Wolperdinger“. Nun hat der Stadtrat die Eckpunkte für den Architektenwettbewerb festgelegt.



Der Ludwig-Simmet-Anger ist eine der großen Entwicklungsflächen in der Stadt – und dokumentiert anschaulich die Herausforderungen, vor denen Städte im Münchner Speckgürtel stehen. In Erding entsteht aktuell eine große Zahl neuer Wohnungen – am Thermengarten, an der B 388/Poststadel und demnächst auch in dem Bereich zwischen B 388 und Haager Straße. Zuzug bedeutet für die Kommunen einerseits Arbeitsplätze und Steuereinnahmen, andererseits aber auch soziale Lasten.



Für Erding heißt das konkret: Der Mangel an Kita-Plätzen – schon heute kann nicht jedem Wunsch ad hoc entsprochen werden – verschärft sich, eine weitere Einrichtung ist erforderlich.



Geplant war diese ursprünglich in Erdings derzeit größtem Baugebiet – am Poststadel unweit der Taufkirchener Kreuzung. Doch der Platz dort erwies sich als nicht ausreichend.



Nun gibt es einen zweiten Standort – wiederum genau dort, wo die Menschen in ein paar Jahren zu Hunderten ziehen werden – am Ludwig-Simmet-Anger. Dort gibt es seit 2006 Erdings sechste Grundschule, 2015 kam das BRK-Kinderhaus hinzu.



Errichtet wird die neue Kita direkt an der Haager Straße – gegenüber der Grundschule. Dort steht ein seit längerem leer stehendes Haus inmitten eines dicht bewachsenen Gartens. Beides wird möglichst unter Bewahrung des Baumbestandes beseitigt, das Areal befindet sich im Eigentum der Stadt. Die dorthin verlaufende Edelweißstraße wird aufgelöst, die künftige Adresse lautet dann für alle Gebäude Ludwig-Simmet-Anger.



In dem unserer Zeitung vorliegenden Auslobungstext für den Architektenwettbewerb heißt es, dass eine Kita mit vier Kinder- und drei Krippengruppen vorgesehen sei, ergänzt um eine Mensa, die dann auch die Grundschulkinder von gegenüber aufsuchen sollen – ähnlich wie bei der Mensa neben Grund- und Mittelschule in Altenerding-Süd. Der Neubau geht nach Vorstellung der Stadt im September 2026 in Betrieb, also in knapp vier Jahren. Zusätzliche Stellplätze sind laut der Ausschreibung nicht erforderlich, ein Parkplatz ist bereits vorhanden. Eingeplant sind jedoch 15 Radlparkplätze für Mitarbeiter und Eltern, 30 für Kinderfahrräder und -roller sowie fünf für Lastenfahrräder – und das wettergeschützt, immerhin gilt Erding als „radfahrerfreundliche Kommune“.



Ausgelegt ist das Kinderhaus für 140 Mädchen und Buben und 28 Mitarbeitende, geöffnet wird es von 7 bis 17 Uhr sein.



Mensa und Kinderhaus stellt sich die Stadt als zwei getrennte Einrichtungen vor, die jedoch über einen gemeinsamen Eingang erschlossen werden. Anders als im BRK-Kinderhaus ist für die neue Kita keine Frischeküche vorgesehen, sie soll stattdessen von einem Caterer bedient werden. Von 360 bis 460 Essen pro Tag ist in der Ausschreibung die Rede.



Zwischen Haager Straße und B 388 soll es keine direkte Verbindung für Kraftfahrzeuge geben.



Seit Corona ist Lüftung ein zentrales Thema bei öffentlichen Einrichtungen. Der Wettbewerb sieht vor, dass einer natürlichen Belüftung Vorrang eingeräumt wird – sprich über Fenster. Ansonsten wünscht sich die Stadt ein „schlüssiges Konzept ohne großen technischen und energetischen Aufwand“.



Und so sieht das Raumkonzept aus: Geplant sind ein Foyer, von dem aus die „Bewohner“ über Verteil- und Spielflure schnell zu ihren Gruppenräumen finden. Vorgesehen sind überdies ein Bewegungs- und Geräteraum sowie zwei Zimmer für individuelle Förderung, Betreuung und Therapien. Hinzu kommen ein Leitungszimmer, Büro, Sozial- und Besprechungsräume.



Pro Kind sind mindestens zehn Quadratmeter Spielfläche eingeplant, also knapp 1400 Quadratmeter. Um das Gebäude sollen Bäume für eine natürliche Beschattung sorgen. Vor der Mensa ist ein Freisitz geplant.



Die Stadt setzt auf Holzbauweise und Fernwärmeanschluss (Geothermie). Den Eigenverbrauch deckt eine Dach-Photovoltaikanlage ab. ham