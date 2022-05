„Übelste NS-Propaganda“

Von: Hans Moritz

Teilen

Entsetzt auf das Judenhass-Pamphlet reagiert der Antisemitismusbeauftragte der Staatsregierung, Ludwig Spaenle, hier mit Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. © Sven Hoppe/dpa

Der Antisemitismusbeauftragte der Staatsregierung, Ludwig Spaenle, hat den Inhalt eines Flugblatts, das seit dieser Woche in Erding kursiert, scharf verurteilt.

Erding - In einer Reaktion auf die Berichterstattung in unserer Zeitung verlangt der frühere Kultusminister: „Die Initiatoren müssen strafrechtlich verfolgt werden.“



In einer Stellungnahme spricht Spaenle von „übelster NS-Propaganda und Volksverhetzung“. Er fordert die Polizei auf, intensiv nach den Verfassern zu fahnden. „Denn sie verbreiten Judenhass und zünden mit ihren Worten die Lunte für Gewalttaten. Das ist nicht hinzunehmen.“



Spaenle sieht die Entwicklung antisemitischer Vorfälle kritisch, vor allem die „erhebliche Zunahme antisemitischer Straftaten in Bayern um knapp 45 Prozent von 2020 auf 2021. Allerdings lobt er auch die „intensive Ermittlungsarbeit der Polizei“.



Was den Münchner ebenfalls freut: „Viele Bürger nehmen mittlerweile sehr sensibel antisemitische Äußerungen und antisemitisches Handeln wahr und reagieren darauf deutlich ablehnend. Das ist ein sehr gutes Zeichen und zeugt von einer aktiven Zivilgesellschaft und einem vorbildhaften Bürgersinn.“



Auch im Fall des in Erding kursierenden Flugblatts sei umgehend der Staatsschutz eingeschaltet worden. „Für mich sind das Zeichen für eine aufmerksame demokratische Gesellschaft“, so Spaenle. Auch wenn die Zahl der antisemitischen Straftaten derzeit auch in Bayern zunehme, wachse zugleich die Solidarität mit Juden.



Wie berichtet, wird in dem Pamphlet offen zu einem neuerlichen Genozid aufgerufen. Juden werden als Urheber der Corona-Pandemie sowie anderer Krankheiten, darunter Aids und Hepatitis, verunglimpft.



Die Frage ist, ob das Hetzschreiben in der Region entstanden ist. Nach Informationen unserer Zeitung liegt das Papier auch Landeskriminalamt und Verfassungsschutz in Baden-Württemberg vor. Klar ist aber, dass es persönlich in Erding, aber auch in Markt Schwaben verteilt worden ist. Mehrere Bürger fanden das Schreiben im Briefkasten vor. Es enthält weder Namen noch Impressum. ham