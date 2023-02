Erdinger Archäologe Krause setzt Regierung unter Zugzwang

Von: Hans Moritz

Unterschriftenübergabe (v. r.): Harald Krause, Wissenschaftsminister Markus Blume, Sozialministerin Ulrike Scharf und FW-Abgeordneter Benno Zierer. © privat

Bei seinem Bemühen, hohe archäologische Grabungskosten dem Staat aufzuerlegen, ist Harald Krause, Leiter des Museums Erding und Vorsitzender des Archäologischen Vereins Erding, einen Schritt weitergekommen.

Erding - Am Dienstag überreichte er im Landtag auf Vermittlung von Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) und dem Freisinger FW-Abgeordneten Benno Zierer eine entsprechende Petition an Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU).



Insgesamt konnten nach den Worten Krauses 1219 Unterschriften auf 168 Listen persönlich gesammelt werden. „Diese stammen aus sechs Regierungsbezirken und über 32 Landkreisen und Städten“, so der engagierte Forscher weiter. Im Landkreis Erding seien exakt 800 Unterschriften gesammelt worden, wovon 544 auf die Kreisstadt entfielen. Was Krause besonders freut: „In allen 26 Gemeinden des Landkreises Erding wurden Unterschriften geleistet.“



Wie mehrfach berichtet, wollen Krause und der Verein an der im Denkmalschutzgesetz so genannten „Kostentragungspflicht im Rahmen von bauvorgreifenden archäologischen Ausgrabungen im Rahmen des Veranlasserprinzips in Bayern“ rütteln. Bislang müssen die teils sehr hohen Kosten die Bauherren tragen, obwohl sie von etwaigen Fundstücken gar nichts haben. Krauses Vorschlag, hinter dem auch Erdings OB Max Gotz (CSU) steht: Der Freistaat solle einen Fonds einrichten, aus dem überhöhte Kosten erstattet werden. Nach dem Treffen mit Blume lautete das Credo aller Beteiligten: „Wir sind auf einem guten Weg.“ ham