Ukraine-Ankunftszentrum steht 

Von: Hans Moritz

Ins Gebäude der Energie Südbayern im Gewerbegebiet Erding-Südwest zieht das Ukraine-Ankunftszentrum ein. Seit Dienstag richtet der Malteser Hilfsdienst hier seine Betreuungsstelle mit 40 Plätzen ein. © Hans Moritz

Der Landkreis Erding verfügt jetzt über ein eigenes Ankunftszentrum für Ukraine-Flüchtlinge. Seit Dienstag dieser Woche wird es in den Räumen der Energie Südbayern (ESB) an der Max-Planck-Straße im Gewerbegebiet Erding-Südwest eingerichtet.

Erding - Betrieben wird es vom Landratsamt mit Unterstützung des Malteser Hilfsdienstes.



Eigentlich hätte das Ankunftszentrum am Donnerstag in Betrieb gehen sollen, doch die Regierung von Oberbayern teilte am Vormittag mit, dass an diesem Tag doch keine Flüchtlinge in Erding ankommen werden. Die Infrastruktur steht aber.



Die ersten Ukraine-Flüchtlinge waren am Freitag vergangener Woche zunächst ins Landratsamt gekommen. In Altenerding erhalten die Geflüchteten nach den Worten von Behördensprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer neben der Registrierung und wichtigen Informationen für die ersten Tage auch verschiedene Ausstattungsgegenstände wie Decken, Hygieneartikel und Kleidung sowie „vor allem ein hohes Maß an menschlicher Zuwendung“. Zugleich werden sie auf Corona getestet und ihr Impfstatus wird abgefragt.



Die Malteser haben nicht nur einen Aufenthaltsraum eingerichtet, sondern auch 40 Feldbetten aufgebaut. Einsatzleiter Ingo Gössel sagte unserer Zeitung: „Es bleibt das Ziel, die Menschen möglichst sofort in ihre Quartiere zu bringen. Es kann aber sein, dass das nicht immer sofort gelingt. Dann besteht die Möglichkeit, dass sie sich bei uns aufhalten können.“



Doch bei den 40 Notbetten wird es nicht bleiben. Weitere 80 werden in Dorfen aufgestellt – im Gymnasium. Dort wird sich dann der BRK-Kreisverband mit seinen Ehrenamtlichen um die Ankömmlinge, vor allem Frauen und Kinder, kümmern. Auch eine Versorgung mit Essen und Getränken ist möglich, die beiden Hilfsorganisationen haben ihre Feldküchen aufgebaut. „Wir werden eng zusammenarbeiten“, betont Gössel.



Bekanntlich dürfen sich Ukrainer mit einem biometrischen Pass bis zu 90 Tage ohne Registrierung in Europa aufhalten. Eine Verlängerung um 90 Tage ist möglich. Die Behörden gehen jedoch davon aus, dass sich die meisten melden werden, zumal ihnen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zustehen. Auch arbeiten dürfen die Ukrainer in Deutschland.



Landrat Martin Bayerstorfer setzt weiter darauf, die Menschen möglichst dezentral und nicht in Hallen unterzubringen. Er bittet die Bevölkerung weiterhin, leere Wohnungen, Ferienapartments oder Häuser zu melden, die der Landkreis dann anmietet. Auch die Nutzung bestehender landwirtschaftlicher Wohneinheiten, zum Beispiel für Saisonarbeiter, sei denkbar.



Eine Sammelunterkunft gibt es im Landkreis schon: Im neuen Obdachlosenheim in Schwaig wurden über zehn Frauen und Kinder untergebracht (Bericht folgt).



In Bezug auf Personen, die bereits privat in Gastfamilien aufgenommen wurden, weist das Landratsamt darauf hin, dass aus rechtlichen Gründen eine Registrierung im Ankunftszentrum in München erforderlich ist. „Sie kann in diesem Fall nicht durch das Landratsamt Erding erfolgen“, so Fiebrandt-Kirmeyer.



Freien Wohnraum kann man beim Liegenschaftsmanagement der Kreisverwaltung melden – per Telefon unter (0 81 22) 58 13 42 oder Mail an carmen.mittermeier@lra-ed.de.

