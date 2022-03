BRK und Feuerwehren helfen Flüchtlingen

Von: Hans Moritz

Die Erdinger Wasserwacht rückt nach München aus (v. l.): Technischer Leiter Edgar Scholz, Truppführerin Lydia Saalfrank, Renate und Alois Tischler, Reinhard Riekers, Franziska Kroll, Anja Deutenbach und Yannik Novotny. © Danuta Pfanzelt/BRK

Jeden Tag kommen Hunderte Geflüchtete aus der Ukraine in München an – deutlich mehr als ursprünglich erwartet. Deswegen brauchen die Hilfsorganisationen in der Landeshauptstadt Unterstützung von Ehrenamtlichen aus dem Umland.

Erding - Seit dem Wochenende sind Kräfte des Bayerischen Roten Kreuzes Erding und der Landreis-Feuerwehren in München im Einsatz. Sie verstärken in 24-Stunden-Schichten unter anderem die Führungsstelle, die die Versorgung und Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, koordiniert.



Danuta Pfanzelt, Sprecherin des BRK-Kreisverbandes, teilt mit, dass man am Samstag binnen zwei Stunden nach Anforderung durch den BRK-Krisenstab sieben Ehrenamtliche der Wasserwacht nach München entsandt habe. Technischer Leiter Edgar Scholz berichtet: „Der Auftrag lautete: Personelle Unterstützung bei der Flüchtlingsbetreuung für 24 Stunden. Danach sollten wir eine zweite Gruppe für die nächsten 24 Stunden bis Montagfrüh bereitstellen.“



Scholz stellte Wasserwachtler aus mehreren Ortsgruppen zusammen, die nicht für Akuteinsätze gebunden sind. „Denn wir müssen bedenken, dass auch im Landkreis Erding Einsätze in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise kurzfristig entstehen können und andererseits auch genügend Helfer für normale Notfalleinsätze vor Ort verbleiben müssen.“



Bekanntlich waren am Freitag die ersten Ukrainer in Erding eingetroffen. Landrat Martin Bayerstorfer erwartete für den Dienstag erneut eine Zuteilung von 50 Flüchtlingen. Aus München berichtet Scholz, „dass sich die Lage dann weit weniger akut gestaltet hat als erwartet“. Es habe „fast eine Übererfüllung des Notwendigen gegeben“, zog Saalfrank eine erste Bilanz.



In der Nacht auf Dienstag rückten dann auch die ersten Feuerwehrkräfte nach München aus – aus Altenerding, Eicherloh und Hohenpolding. Vor Ort war auch der Erdinger Stadtbrandmeister Stephan Stanglmaier. Auch sie übernahmen 24-Stunden-Schichten. Kreisbrandrat Willi Vogl sagte unserer Zeitung, man rechne mit weiteren Personalanforderungen in den nächsten Tagen. Laut Vogl sollen die Ehrenamtlichen die Führungsstellen verstärken, die die Flüchtlingshilfe koordinieren. Es gebe elf Einsatzabschnitte über die Landeshauptstadt verteilt. Auch aus den Landkreisen Ebersberg und Dachau wurden Feuerwehrleute angefordert. ham