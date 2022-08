Solaranlage fürs Erdinger Schwimmbad?

Von: Hans Moritz

Wie kann das Erdinger Schwimmbad unabhängig(er) von fossiler Energie werden? Nun liegt ein Vorschlag auf dem Tisch. © Hans Seeholzer

Könnte sich das Erdinger Schwimmbad mit einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung etwa auf den Dächern der Schwimmhalle unabhängig(er) von fossiler Energie und damit den Preissprüngen machen?

Erding - Diese Frage stellte Verena Comperl (Grüne) im Ferienausschuss des Stadtrats.



Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) will die Idee aufgreifen und sie in den Aufsichtsrat der Stadtwerke tragen, die das Bad betreibt. Viel Hoffnung machte er Comperl aber nicht: „Bislang hat der Architekt jegliche Veränderungen am Bad leider abgelehnt.“ Die Architektur ist gut 50 Jahre alt, jüngster Anbau ist das Lehrschwimmbecken, das vor etwa zehn Jahren entstanden ist.



Um Energie zu sparen, wurde die Temperatur im Freibad zuletzt um ein Grad gesenkt. Für das Hallenbad hat Gotz ebenfalls eine – moderate – Reduzierung der Wassertemperatur angekündigt. Die Warmbadetage stehen gänzlich zur Disposition (wir berichteten). In den städtischen Sporthallen können die Athleten künftig nur noch kalt duschen. ham