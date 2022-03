Der große Ansturm bleibt bislang aus

Von: Hans Moritz

275 000 Ukraine-Flüchtlinge sind bislang in Deutschland angekommen. Im Landkreis Erding sind es nur sehr wenige im Vergleich zum Umland. © Sven Hoppe/dpa

Bei der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge gibt es im Münchner Umland eklatante Unterschiede.

Erding - Während im Landkreis Erding gerade einmal 450 Menschen aus dem Kriegsgebiet bekannt sind – sowohl amtlich registrierte als auch privat Untergekommene –, sind es in anderen Landkreisen deutlich mehr. Die Gründe dafür? Unbekannt.



Eine Umfrage unserer Zeitung ergibt, Stand Dienstag, dieses Bild: Im Landkreis Fürstenfeldbruck sind es 1900 Geflüchtete, in Ebersberg 1200, in Dachau 1125, in Starnberg 1100, in Miesbach über 900, in Garmisch-Partenkirchen 715, in Bad Tölz-Wolfratshausen 900 und in Freising 800. Der Kreis München muss Platz für 2600 Ukrainer schaffen.



In Erding kamen zuletzt nur vereinzelt Geflüchtete an. Angekündigte Busse seien entweder gar nicht gekommen oder nur mit einer Handvoll Ukrainern.



Im Kreistag berichtete Landrat Martin Bayerstorfer, dass von den 449 Geflüchteten 268 privat und 181 in vom Landkreis angemieteten Unterkünften untergebracht seien. Von der Gesamtzahl seien 391 Ukrainer. Beim Rest handle es sich um Angehörige anderer Nationalitäten, die ebenfalls aus dem Land fliehen mussten.



Nach Angaben des Ausländeramtes sind 160 Kinder und 190 Frauen, aber nur 41 Männer gekommen. Letztere werden als Kämpfer benötigt und dürfen die Ukraine an sich nicht verlassen.



Bayerstorfer zeigte sich erfreut, wie viele Bürger Wohnraum anböten. Allerdings machte er deutlich, „dass wir nur in sich abgeschlossenen Wohnraum anmieten und nicht Teile bereits von Deutschen bewohnter Räumlichkeiten“. Der Landkreis weist seine Unterkünfte Geflüchteten zu. „Wer eine Unterkunft ablehnt, muss sich selbst eine suchen“, so der CSU-Politiker, der von einer Familie berichtete, die mit dem Auto gekommen sei, aber nicht im Holzland einquartiert werden wollte, sondern nur in Erding oder München. An private Anbieter habe man nur in den ersten Tagen weiter vermitteln können. Auf Anfrage von Stephan Glaubitz (Grüne) führte Bayerstorfer aus, dass man nicht auf jeden Wunsch der Vermieter, wer einzieht, Rücksicht nehmen könne, das aber zu berücksichtigen versuche.



Erneut appellierte er an die Ukrainer, sich in jedem Fall registrieren zu lassen. Wer mit dem Bus gebracht wird, wird im Ankunftszentrum registriert, wer privat anreist, muss sich in München melden. In Erding erhielten alle Ankommenden zunächst ein „Handgeld“, etwa 50 Euro.



Bayerstorfer erklärte dem Kreistag, dass Ukrainer ausländerrechtlich nicht wie Asylbewerber betrachtet würden, sondern zweimal 90 Tage bis zu längstens einem Jahr den Touristen-Status hätten. „Dennoch haben alle Anspruch auf Geld nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz. Dafür ist die Registrierung Voraussetzung“, erinnerte der Kreischef.



Helga Stieglmeier (Grüne) bat, bei der Unterbringung von Frauen und Kindern im Landkreis darauf zu achten, dass diesen nicht drohe, Opfer von Missbrauch durch die Vermieter zu werden.

