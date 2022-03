Kommentar: Landrat sieht seine zweite Chance

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr - Erding

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind da. Für den Erdinger Landrat Martin Bayerstorfer bedeutet das eine zweite Chance, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

In der Krise schlägt die Stunde der Exekutive. Landrat Martin Bayerstorfer sieht angesichts der erwarteten mehreren Hundert Flüchtlingen aus der Ukraine die Chance, sich nach Corona erneut als Krisenmanager zu bewähren. Dass er Notstand kann, hat er in der Pandemie bewiesen – einerseits eine schnell reagierende Verwaltung, andererseits konsequent Anwalt der Familien.



Auch bei den Kriegsflüchtlingen tritt Bayerstorfer als Kümmerer auf: schnell ein Ankunftszentrum gezimmert, Krisenstab aufgestellt, Anlaufstellen geschaffen und der Appell, Wohnraum zur Verfügung stellen. Für ihn geht es jetzt um mehr: Er weiß, dass er in der ersten Flüchtlingskrise 2015/16 zu streng aufgetreten ist, Migranten und deren Helfer an kurzer Leine gehalten hat und zeitweise unbarmherzig erschien. Heute ist ihm bewusst: Er war zu hart. Das war einer der Gründe, warum er 2020 in die Stichwahl musste. Nun bietet sich die Gelegenheit, dieses Bild von sich zu revidieren.



Das fällt ihm insofern leicht, als den Ukrainern breites Mitleid und Wohlwollen entgegenschlägt. Wir alle bekommen seit über zwei Wochen mit, wie Putin ihre Heimat zerstört. Es geht jetzt darum, europäische Nachbarn unterzubringen. Das ist zumindest gefühlt etwas anderes, als Afghanen, Syrer oder Afrikaner zu integrieren. Und genau hier liegt ein Risiko: Es darf keine Trennung in gute (ukrainische) und schlechte (afrikanische, islamische) Flüchtlinge geben. Gelingt es Bayerstorfer, hier Brücken zu bauen, hat er wirklich aus der Geschichte gelernt. Humanität ist ein unteilbarer Universalwert.

