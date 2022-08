Landrat dankt hunderten Ehrenamtlichen

Im Stiftungszelt begrüßte Landrat Martin Bayerstorfer am Mittwochabend mehrere hundert Ehrenamtliche.

Ukraine-Krieg und Corona-Krise

Vorpremiere auf dem 80. Erdinger Herbstfest: 48 Stunden vor dessen Eröffnung würdigte Landrat Martin Bayerstorfer das Engagement hunderter Ehrenamtlicher in der Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg.

Erding - „Es macht mich unendlich stolz“, bekannte Bayerstorfer im Stiftungszelt. Die 26 Landkreisgemeinden bestünden „nicht nur aus Stein und Mörtel, sondern aus dem Miteinander der Menschen. Sie, nicht die Häuser, sind das Fundament.“



Mit Blick auf die Pandemie sagte Bayerstorfer, „dass mit kreativen Ideen und dem größten Engagement vieler Menschen einiges bewegt werden konnte“. Er erinnerte an das Nähen von Stoffmasken, das Brennen von Alkohol für Desinfektionsmittel, Lieferdienste für Isolierte und Gutscheinaktionen, um die Gastronomie zu unterstützen. „Das alles zeigt: Der Zusammenhalt in unserem Landkreis trotzt auch den großen Herausforderungen, und aus Distanz kann Nähe geschaffen werden“, so der Landrat.



Zum bürgerlichen Engagement seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine vor einem halben Jahr meinte er: „Die Bürger haben ihre Türen geöffnet und dazu beigetragen, dass die Flüchtlinge menschwürdig untergebracht und versorgt werden konnten.“ Das erfülle ihn mit Stolz – auf die Gemeinden, aber vor allem auf die Bürger, die aktuell rund 1000 Geflüchtete bei sich aufgenommen hätten. Die Helferkreise hätten sich neu formiert, es seien unzählige Geld- und Sachspenden eingegangen.



Die Gäste, lobte er, seien mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz ein Vorbild, „denn ohne ihr leidenschaftliches Engagement wäre unsere Gesellschaft eine andere“. Zudem wies er auf die zahlreichen Förderungen des Ehrenamts im Landkreis hin, etwa die mittlerweile 3000 Mal ausgegebene Ehrenamtskarte, diverse Empfänge, die bereits 2012 eingeführte Koordinierungsstelle „ehrenamtlich aktiv“ sowie die erste Ehrenamtsmesse 2019.



Erdings OB Max Gotz lobte: „Ehrenamt kommt von Herzen.“ In der aktuell angespannten Lage solle sich jeder selbst prüfen, wie er sich ins Gemeinwesen einbringen könne. Trotz Krieges rief Gotz zu Optimismus auf und forderte, die Chance der Krise zu sehen – „zurück zu mehr Miteinander und Gemeinwohl, und beides auch wieder schätzen lernen“.



Die Gäste des Empfangs, die von der Holzland-Blaskapelle unterhalten und von der Wirtefamilie Römersperger-Richter verköstigt wurden, deckten eine immense Vielfalt ehrenamtlichen Engagements ab. Claudia Frank und Irmi Kübelsbeck aus Niederding zum Beispiel nähten zu Pandemiebeginn, als Schutzmasken noch Mangelware waren, unzählige Stoffmasken, gemeinsam mit gut 20 weiteren Mitstreitern aus ihrer Gemeinde.



„Wir haben die Masken nicht mehr gezählt“, erinnert sich Frank. „Wir haben überall nach Stoffen geschaut, es war unglaublich, wie viel wir da zusammenbekommen haben“, ergänzt Kübelsbeck. Dann seien plötzlich die Gummibänder ausgegangen. „Und wieder hat jeder geschaut, was er noch auftreiben kann, und dann ging’s gleich weiter“, erzählen sie.



Gabi Pröller aus Erding gehört dem Kreis Ehrenamtlicher an, die sich um die Bewohner im Fischer’s Seniorenzentrum kümmern – etwa mal ein Fahrdienst zur Kirche oder die montägliche Runde mit Musik und Kaffee. Pröller sagt, ihr gebe dieser Einsatz auch selbst etwas. „Es ist einfach schön, den Bewohnern eine Freude machen zu können.“ Man bekomme so viel Dankbarkeit zurück und entlaste auch die Pfleger. Pröller engagiert sich bereits seit stolzen 32 Jahren in diesem Kreis. Ans Aufhören denkt sie freilich nicht.



Christian Herrmann aus Erding hat nicht nur ein Konzept entwickelt, damit Kunden ihr Essen bei den Gaststätten abholen können und so manchen Wirt beraten. Im Juli hat der Veranstalter der Erdinger Schlagerparty zudem eine Benefizveranstaltung für die Ukraine-Geflüchtete im Museum Erding moderiert. „Ich wurde gefragt, und ich habe es gern gemacht“, erzählt Herrmann, der in seinem Ehrenamt von Gattin Andrea unterstützt wird.



Nicht zweimal bitten ließen sich Stefan Hofmann und Werner Ippisch aus Notzing, als Kreisbrandinspektor Lorenz Huber auf sie zukam, ob sie nicht die alte Schnapsbrennerei kurzfristig aktivieren könnten. Der Alkohol wurde dringend für Desinfektionsmittel benötigt, das im ersten Corona-Jahr ein knappes Gut war. „Es hat nur einen Tag gedauert, und die Brennerei lief nach sieben Jahren Dornröschenschlaf wieder“, sagt Ippisch stolz.



Einen Monat sei sie gelaufen – und aus Bergen von Kartoffeln wurden 35 000 Liter Alkohol, aus denen wiederum unter anderem mit Hilfe von Stadtapotheker Armin Braun Desinfektionsmittel. Hofmann blickt zurück, dass die Bürokratie es ihnen gar nicht so einfach gemacht habe: „Wir brauchten erst eine Genehmigung vom Zoll.“

