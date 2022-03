Landtags-Vizepräsident: Putin vors Kriegsverbrecher-Tribunal

Von: Hans Moritz

Knapp 100 Erdinger demonstrierten am Sonntagnachmittag gegen Putin und den Krieg in der Ukraine. Einer der Redner war stellvertretender Landrat Franz Hofstetter (vorne). Als Organisatoren trat ein breites Bündnis an Parteien auf. © Hans Moritz

Zum zweiten Mal ist am Sonntag in Erding gegen den Ukraine-Krieg demonstriert worden.

Erding - „Danke, dass sie heute hierher gekommen sind und nicht an den Weiher gegangen sind.“ Mit diesen Worten begrüßte Nico Schmidt von Jusos und SPD am Sonntagnachmittag rund 80 Bürger, die an der zweiten Kundgebung in Erding gegen Putin und seinen Krieg in der Ukraine teilnahmen. Organisiert hatte die Demo ein Bündnis quer durch die Parteienlandschaft.



Stellvertretender Landrat Franz Hofstetter (CSU) sprach angesichts Völkermords. Leids und Flucht von einer „furchtbaren Situation“. Respekt zollte er Bundestag und Bundesregierung, „die sich nicht in den Krieg einmischen, aber dennoch helfen.“ Die vielfache private Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen nannt er „ermutigend“. Der Landkreis tue viel, um den Menschen eine neue Heimat auf Zeit zu bieten.



Markus Rinderspacher (SPD), Vizepräsident des Bayerischen Landtags, wertete die Demo mit Vertretern so vieler Parteien als ein „starkes Zeichen“. Man sei heute in Gedanken bei den Menschen auf der Flucht und in den Bunkern, aber auch bei den Toten. An Putin appellierte er: „Beenden sie diesen Krieg!“ Der russische Präsident müsse vors Kriegsverbrecher-Tribunal in Den Haag gestellt werden.



Helga Stieglmeier (Grüne) sprach von einer „menschlichen wie völkerrechtlichen Katastrophe“. Die Frauen seien wie in jedem Krieg die „leisen Heldinnen, die besonders bedroht sind“. Das Leid in der Ukraine sei unvorstellbar.



Der CSU-Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz lobte die Solidarität der Deutschen. Zu der gehöre auch, der Ukraine Waffen zur Selbstverteidigung zu liefern. Es sei erfreulich, dass EU und Nato Geschlossenheit bewiesen. Die Geschichte zeige, dass die Bundeswehr wieder stärker werden müsse. Lenz wünschte sich, „dass die Fahne der Ukraine auch in Zukunft noch weht“.