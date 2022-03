„Die Leute wollen unabhängig werden“

Von: Alexandra Anderka

Teilen

Renaissance des Holzofens: Viele Bürger erkundigen sich in der Öl- und Gaskrise nach alternativen Wärmequellen. © Angelika Warmuth/dpa

Auch die Menschen im Landkreis Erding treibt der Krieg in der Ukraine um. Viele wollen jetzt selbst handeln. Doch frieren müssen wir wohl nicht, sagen die Versorger.

Erding - Wegen der Corona-Pandemie sind die Energiepreise durch die verstärkte Nachfrage im letzten Quartal 2021 auf ein zuvor nicht gekanntes Niveau gestiegen. Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat diesen Trend verstärkt und zudem die Abhängigkeit von Russland in Sachen Energieversorgung offenbart. Viele Landkreisbürger wollen daran etwas ändern. Die Nachfrage nach Holzöfen steigt enorm.

26 bis 50 Prozent der Erdöl- und Erdgasimporte Bayerns stammen laut Zahlen des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags aus Russland. Die Ukrainer fordern ein Embargo von den Weststaaten.



Einige Landkreisbürger scheinen sich schon darauf vorzubereiten. Nicht anders ist die große Nachfrage nach Grund- und Holzöfen in den vergangenen Wochen zu erklären, die sowohl die Ofenbaufirma Santek GmbH aus Taufkirchen als auch Kaminkehrermeister Florian Aigner aus Erding bestätigen. „Ich bekomme in letzter Zeit vermehrt Anfragen für einen Beratungstermin“, fällt Bezirksschornsteinfeger Aigner auf.



Er sei die erste Anlaufstelle, wenn sich jemand einen Holzofen zulegen möchte. „Ich muss neutral beraten und überprüfen, ob beispielsweise ein vorhandener Kamin noch genutzt werden kann. Schließlich muss ich den Ofen später ja auch abnehmen“, erklärt er. „Die Leute wollen sich unabhängig von russischem Gas und Öl machen, das fällt auf“, so seine Beobachtung.



Ihm persönlich gefalle diese Entwicklung – ganz unabhängig von der aktuellen Krise. „Ich war schon immer für Holz. Das ist ein nachwachsender Rohstoff, braucht keinen Strom und kann CO2-neutral betrieben werden“. In Bezug auf Feinstaub wirke sich Holz aber negativ aus, räumt der Schornsteinfegermeister ein.



Obwohl er seine Kunden gerne bei ihren Bemühungen, unabhängig zu werden, unterstütze, glaubt er dennoch nicht, „dass plötzlich der Gashahn abgedreht wird“.



Das versichert auch Klaus Steiner, Geschäftsführer der Stadtwerke Dorfen, in einer Pressemitteilung: „Kein Gasbezieher in Deutschland wird wegen des Ukraine-Kriegs in diesem Winter eine kalte Wohnung haben. Und die Stadtwerke Dorfen können für den Großteil ihrer Kunden derzeit stabile Preise garantieren – zumindest noch.“



Derselben Meinung ist Claudia Torterotot, Fachbereichsleiterin Vertrieb Privatkunden und Marketing, Handel und Vertrieb bei der Energie Südbayern GmbH (ESB). „Nach jetzigem Stand wird jeder Haushaltskunde eine warme Wohnung haben. Wir haben in Europa Sicherungsmechanismen, die in einer Engpasssituation greifen. In jedem Fall sind Haushaltkunden und Einrichtungen wie Krankenhäuser durch gesetzliche Bestimmungen besonders geschützt.“



Doch sie gibt zu bedenken: „In Süddeutschland stammt das Erdgas bislang nahezu vollständig aus russischen Quellen. Sollten Lieferungen von dort kurzfristig ausfallen, ist das eine große Herausforderung.“ Sie versichert aber, dass daran intensiv gearbeitet werde. So komme aktuell verstärkt Flüssigerdgas (LNG) über Großtanker aus den USA. An neuen Regelungen zur Speicherbewirtschaftung werde ebenfalls gearbeitet.



Elisabeth Rauch, Spartenleitung Energie bei der Raiffeisen-Waren GmbH Erdinger Land, kann nur spekulieren, wie sich die Ölpreise weiter entwickeln: „Solange der Krieg weitergeht, werden die Preise voraussichtlich nicht sinken.“ Sie macht eine interessante Beobachtung bei ihren Kunden: „Es gibt Kunden, die ihre Tanks voll machen, egal zu welchem Preis, aus Angst, kein Heizöl mehr zu bekommen. Und es gibt Kunden, die nur 500 Liter tanken, in der Hoffnung, dass der Preis im Sommer wieder günstiger ist.“ Sie vermutet zudem, dass auch die Preise für Pellets zeitnah nachziehen werden.



Dennoch hält das die Bürger laut Erfahrungen von Anton Brandl, verantwortlich für die Ofenplanung bei Santek, nicht davon ab, Öfen in ihren Häusern zu installieren. „Viele denken gerade um und schmeißen ihre Gas- und Ölöfen raus“, stellt der Experte fest. „Die Leute haben keine Lust mehr, von russischem Gas abhängig zu sein.“ Da werde sich noch einiges tun, ist sich Brandl sicher.



Auch die anderen Energieversorger suchen unablässig nach Alternativen für russisches Gas, wie sie versichern. „Mittelfristig wird der massive Ausbau erneuerbarer Energien, eine diversere Lieferstruktur und der Hochlauf von Wasserstoff bedeutsam für den Erhalt der Versorgungssicherheit sein“, erklärt Torterotot von der ESB.



Der Energielieferant entwickle derzeit neben dezentralen Wärmelösungen für Kommunen auch intensiv Photovoltaikprojekte und investiere in erneuerbare Stromerzeugung, versichert Torterotot. „Zudem zeigen wir in einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Umstellungsprojekt, dass bestehende Gasverteilnetze vollständig auf Wasserstoff umgestellt werden können.“ Das könne ein Ausweg sein.



So sieht es auch Steiner von den Dorfener Stadtwerken: Die Gesellschaft müsse unabhängig von fossilen Energieträgern werden. „Insbesondere für die erneuerbaren Energien muss nun endlich klar sein, dass Hemmnisse bei der Genehmigung und Realisierung der Projekte der Vergangenheit angehören müssen“, fordert er. and