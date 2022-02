Ulrich Sengle verlässt Sparkassen-Vorstand

Von: Hans Moritz

Teilen

Ulrich Sengle ist seit 2007 Sparkassenvorstand in Erding. Jetzt unternimmt er einen großen Schritt auf der Karriereleiter. © Hans Moritz

Ulrich Sengle verlässt nach 15 Jahren den Vorstand der Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen. Er wird zum 1. Oktober Vorstandsmitglied der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg.

Erding - Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätige am Mittwoch der Erdinger Vorstandsvorsitzende Joachim Sommer. Im August wird Sengle das größte Kreditinstitut in Erding verlassen.



Er war 2007 als Vorstandsmitglied gekommen, nachdem Dieter Bartke die Sparkasse verlassen und Willy Neupärtl das Amts des Vorstandschefs übernommen hatte. Zuständig ist Sengle für die Bereiche Marktfolge und Überwachung.



Für den Banker ist der Wechsel ein großer Schritt auf der Karriereleiter. „Die Münchner Sparkasse ist fünf Mal so groß wie unsere und gehört zu den größten in Bayern“, erklärt Sommer. Er bedauert den Abschied. „Herr Sengle ist ein sehr sehr sach- und fachkundiger Kollege.“ Im Vorstand und bei den Mitarbeitern sei er „hoch geschätzt“. Dass er nun in den Münchner Vorstand wechselt, sei „eine Wertschätzung für ihn und seine Leistung, aber auch für unser Haus“, so Sommer.



Seine Stelle ist bereits neu ausgeschrieben und soll zum 1. Oktober besetzt werden. Sommer bleibt Vorstandschef, auch Michael Utschneider wird dem Vorstand der Erdinger Sparkasse weiter angehören. Utschneider, der aus dem Werdenfelder Land stammt und zuvor in Rheinland-Pfalz tätig war, war 2017 zu dem Kreditinstitut gestoßen. Er war auf Mischa Schubert gefolgt, der in die Chefetage der Sparkasse Wasserburg gewechselt war. Sengle erklärte, dass ihn die Aufgabe in Bayerns zweitgrößter Sparkasse sehr reize. „Es ist aber keine Entscheidung gegen Erding.“ ham