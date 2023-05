Kommentar: Scharfs neue Flexibilität im Wahlkampf

Von: Hans Moritz

Teilen

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Der Landtagswahlkampf gewinnt an Tempo. Sozialministerin Ulrike Scharf hält gut mit. Redaktionsleiter Hans Moritz benennt im Kommentar ein paar besonders biegsame Stellen.

In Wahlkämpfen sind Politiker nicht nur besonders spendabel, sondern auch deutlich lernfähiger und flexibler. Sozialministerin Ulrike Scharf hat zuletzt gleich drei große und lange verteidigte Positionen abgeräumt.



Es wird nun doch eine Kita-Landeselternvertretung geben. Auch an den Gymnasien bezuschusst der Staat künftig Schulsozialarbeit. Und Scharf ist – endlich – bereit, eine zentrale Anlauf- und Lotsenstelle für alle (!) Opfer von Missbrauch und Gewalt einzurichten. Dagegen hatte sie sich lange gesträubt, offiziell mit der Begründung, es gebe bereits 35 Fachberatungsstellen. Tatsächlich hat die Regierung versucht, sich so lange wie möglich von dem Ekelthema Sexueller Missbrauch in der Kirche fernzuhalten. Manchmal ist die kirchentreue CSU sehr bigott und im Gestern verhaftet.



Ob Scharf wirklich von den Veränderungen überzeugt ist, sei dahingestellt. Relevant ist nur: Wichtige Wählergruppen wie Familien hat sie erst einmal befriedet.



Aber was ist mit Gruppen mit weniger Lobbyismus? Zum Beispiel die Menschen mit Behinderung, die etwa in der Erdinger Lebenshilfe-Werkstätte beschäftigt sind. Die Auftragslage wird immer schlechter. Dabei zeigt sich: Es gibt kein staatliches Fangnetz. Das heißt, diese Einrichtungen können in die Insolvenz rutschen, obwohl sie per Gesetz verpflichtet sind, Menschen mit Handicap zu beschäftigen. Scharf hat ihren Besuch immerhin schon angekündigt.



Die größten Baustellen in ihrem Ressort bleiben, die wird sie bis zur Wahl auch nicht mehr abschließen – der eklatante Personalmangel in sozialen Einrichtungen. Bei einem Treffen in Fraunberg hat sie unlängst den geballten Unmut der Erzieherinnen zu spüren bekommen. Helfen kann sie ihnen freilich wenig. Der Betreuungsbedarf wird eher zunehmen, die Belastung des Personals damit auch. Mehr Geld ist nicht in Sicht. Und praktische Lösungen wie größere Gruppen oder Betreuungs-Omas lehnen alle Beteiligten strikt ab. Hier hat Scharf einen wirklich undankbaren Job.