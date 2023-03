Vereine von Gema-Gebühr befreit

Von: Hans Moritz

Unterschrift fürs Gratis-Ticket: Ehrenamtsbeauftragte Eva Gottstein, Ulrike Scharf und Georg Oeller (Gema/v. l.). © Ministerium

Trotz angespannten Haushalts gibt es im Landtagswahlkampf noch Geld zu verteilen: Der Freistaat übernimmt künftig die Gema-Gebühren – und zwar grundsätzlich für jeden Verein und bis zu zwei Veranstaltungen im Jahr.

Erding - Dafür werden 2,5 Millionen Euro an Steuergeldern bereitgestellt. Sozialministerin Ulrike Scharf, die in der Regierung fürs Ehrenamt zuständig ist, und Georg Oeller, Vorstandsmitglied der Gema, haben in München die entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, teilt Scharfs Stimmkreisbüro mit.



Die Gema verlangt für das Abspielen von Musik im öffentlichen Raum, etwa bei Partys, Konzerten und Theateraufführungen Gebühren, die sie an die Künstler weiterreicht. Scharf betonte: „Mehr Zeit fürs Miteinander, weniger Bürokratie, weniger Kosten – das Gema-Gratisticket entlastet gezielt unsere bayerischen ehrenamtlichen Organisationen.“



Die Vereine können ihre Veranstaltungen ab 5. April auf dem Portal der Gema anmelden. Der Freistaat deckt damit die Kosten für alle Vereine ab, also für jene mit und ohne bestehenden Gema-Rahmenvertrag. Die Vereinbarung gilt für Veranstaltungen, die keinen Eintritt kosten, mit Tonträgern und mit Livemusik, im Innen- und im Außenbereich – bei einer Maximalfläche von 300 Quadratmetern. ham