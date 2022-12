Mit Hoffnung ins neue Jahr: Das sagen Persönlichkeiten aus dem Landkreis Erding

„Ein Funken Hoffnung“: Unter diesem Motto stand kürzlich ein Bulldog-Konvoi in Bremen. Auch im Landkreis Erding ist der Zusammenhalt etwas, aus dem die Menschen Kraft schöpfen. © picture alliance/photoshot

In einer Umfrage berichten prominente Landkreisbürger, was sie positiv auf 2023 blicken lässt,

Landkreis – Mit Hoffnung ins neue Jahr – geht das angesichts der vielen Krisen auf der Welt überhaupt? Ja, sagen prominente Landkreisbürger, die wir befragt haben. Aus unterschiedlichen Perspektiven – ob als Politikerin, Sportler, Musiker oder Helferin in der Not – ergeben sich unterschiedliche Sichtweisen und Wünsche.

Rita Gabler © Sophienhospiz

Glücklich geht Rita Gabler ins nächste Jahr. „Das vergangene Jahr war für mich ein absolutes Glücksjahr. Wir haben das Sophienhospiz erfolgreich zum Laufen gebracht. Trotz Pflegenotstand konnten wir ein tolles Team auf die Beine stellen, und die Patienten sind zufrieden mit unserer Versorgung“, schwärmt die Leiterin der neuen Einrichtung in Erding. Das viele Lob mache sie sehr glücklich und gebe ihr große Hoffnung auf ein gutes Jahr 2023.

„Ich wünsche mir, dass die Menschen ein größeres Bewusstsein für die Schönheit unserer Welt entwickeln, und die Einsicht, dass wenn wir so weitermachen, wir diesen wunderbaren Planeten mit seiner Artenvielfalt unwiederbringlich zerstören“, meint die Erdingerin. Ihren eigenen Garten wolle sie daher noch naturnaher gestalten. Ihr Vorsatz für 2023: „Nach dem anstrengenden Jahr der Hospizgründung möchte ich wieder etwas mehr Zeit mit meiner Familie verbringen.“

Konrad Huber © privat

Konrad Huber freut sich auf das kommende Jahr. „Im Herbst hat man gemerkt, dass die Konzerte wieder mehr und mehr besucht waren. Mir hat es sehr viel Hoffnung gemacht zu sehen, dass die Bürger Musik und das Beisammensein vermisst haben“, sagt der Chorleiter aus Reithofen. Auch mit 2022 sei er zufrieden. „Wir konnten alle Konzerte abhalten, die wichtig waren, deswegen haben wir Hoffnung, dass es nächstes Jahr genauso, wenn nicht sogar besser wird.“ Er arbeitet schon am Jahresplan. Durch neue Verbindungen zu einem Chor aus Barcelona sei auch ein gemeinsames Konzert im Juli 2023 geplant.

Sabine Berger © Michaele Heske

Sabine Berger ist die erste BBV-Ortsobfrau im Landkreis. „Die Landwirte sind auf einem guten Weg, man spürt die Wichtigkeit von gesunden Lebensmitteln und kurzen Lieferwegen“, ist die Dorfenerin überzeugt. Auch im Hinblick auf Lieferengpässe sei es wichtig, die lokale Landwirtschaft zu fördern. „Alle Landwirte im Landkreis arbeiten mit Herzblut. Das gibt mir und allen anderen Beteiligten Hoffnung und Motivation, deswegen werde ich mich weiter so gut wie es geht für die Landwirtschaft im Landkreis einsetzen.“

Oliver Zeidler © Laci Perenyi via www.imago-images.de

Der Sport steht für den erfolgreichen Ruderer Oliver Zeidler weiter im Mittelpunkt. „Für das nächste Jahr möchte ich mich am liebsten nur auf den Sport konzentrieren. Die Qualifikation für Olympia ist mein Ziel Nummer eins.“ Durch berufliche Verpflichtungen habe er viel Zeit verloren, die er zum Trainieren gebraucht hätte, erzählt der 26-jährige Schwaiger. Der stärkere Fokus „gibt mir Hoffnung, dass ich viel erreichen kann“, sagt er.

Petra Bauernfeind © Robin Bauersachs

„Ich freue mich sehr auf die Verwirklichung des Wärmestüberls. Das gibt mir Kraft und Hoffnung, um in das kommende Jahr zu starten“, sagt Petra Bauernfeind, Vize-Bürgermeisterin und Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Erding. Ein großer persönlicher Wunsch der Stadträtin ist das Ende des Ukrainekriegs: „Ich wünsche mir für das nächste Jahr, dass die Ukrainer wissen, wie es weitergeht und auch wieder eine Perspektive haben.“ Hoffnung auf ein gutes Jahr mache ihr außerdem die gute Gesundheit ihrer Familie: „Alle sind zufrieden, so wie es gerade ist. So kann es gerne auch weitergehen.“

Konrad Thees © privat

Der Erdinger Ortsprecher der Grünen, Konrad Thees, blickt mit Hoffnung auf ganz Deutschland. „Wir haben das Potenzial, als Gesellschaft etwas Großes zu erreichen. Wir alle verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Demokratie in unserem Land zu erhalten.“ Am meisten Hoffnung mache ihm die doppelte Solidarität im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg: „dass wir uns selbst helfen, aber auch die ukrainischen Flüchtlinge nicht zurücklassen“. Er selbst werde 2023 in das zweite und letzte Jahr als Ortssprecher der Grünen Jugend gehen. Auch danach werde er weiter für die Partei arbeiten, gerade im Landtagswahlkampf.

Hans Wiesmaier © privat

Dankbarkeit für das vergangenen Jahr äußert Hans Wiesmaier, Bürgermeister von Fraunberg. „Mir macht Hoffnung, dass der Zusammenhalt von Corona nicht gebrochen wurde und weiter geführt werden konnte.“ 2023 will er das Zusammenleben von Jung und Alt in der Gemeinde attraktiver machen. Außerdem stimme ihn das friedliche Leben im Landkreis Erding hoffnungsvoll: „Wir sollen unsere Errungenschaften aus der Vergangenheit nicht zurückfahren“, sagt Wiesmaier.