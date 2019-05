Nasse Straße: BMW prallt an Baum

Wie durch ein Wunder nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Erdinger bei einem selbst verschuldeten Unfall am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße 2082.

Bergham – Polizeiangaben zufolge fuhr der 33-Jährige von Niederneuching kommend in Richtung Erding. Auf Höhe Weiherhäuser verlor er gegen 7.45 Uhr in einer S-Kurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen 5er BMW Touring. Der prallte gegen einen Baum rechts von der Fahrbahn. Danach schleuderte der BMW über beide Fahrstreifen und landete etwa 100 Meter weiter in der Böschung. Zum Glück kam in diesem Moment kein Gegenverkehr. Der Fahrer konnte leicht verletzt aus dem völlig demolierten Fahrzeug steigen.

Der BRK-Rettungsdienst fuhr ihn ins Erdinger Klinikum. Die Feuerwehr Altenerding sperrte die Staatsstraße halbseitig. ham