Auto fliegt zwischen zwei Bäumen durch

Von: Hans Moritz

Ein Wunder: Der VW Golf wurde bei seinem Abflug von der FTO nur minimal beschädigt. © Hans Moritz

Einen hellwachen Schutzengel hatte am Samstagnachmittag ein 61 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall auf der Flughafentangente Ost.

Erding - Der in Erding lebende Mann flog mit seinem VW Golf passgenau zwischen zwei massiven Baumstämmen zu. Wie durch ein Wunder kam der Fahrer nur leicht verletzt davon, auch der Schaden am Auto hält sich in Grenzen.



Nach Angaben der Erdinger Polizei war der Erdinger auf der FTO in südliche Richtung unterwegs. Er wollte sie gegen 15 Uhr an der Ausfahrt Erding-Nord verlassen. Den Beamten erklärte er, er habe Gas- und Bremspedal verwechselt. Der Golf schoss über die Einfädelspur zwischen zwei Bäumen hindurch, durchbrach in zwei Metern Höhe eine Hecke und flog die Böschung hinunter. Danach fuhr der Wagen durch ein Feld und kam nach rund 150 Metern auf einem Feldweg zu stehen.



Zunächst schickte die Rettungsleitstelle mehrere Feuerwehren und Rettungsdienste auf die FTO. Doch die sahen erst einmal nichts und mussten den Unfallwagen zunächst suchen. Alkohol war nicht im Spiel. ham