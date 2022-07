Tiroler driftet mit VW und fährt im Rausch gegen Stahlträger

Von: Hans Moritz

Im Parkhaus der Therme verlor der junge Tiroler die Kontrolle über seinen Golf. Der Mann war bekifft und betrunken. © Peter Bauersachs

Alkohol, Drogen – und dann auch noch überschießendes Testosteron – diese toxische Mischung musste ins Auge gehen. Die Folge war am späten Freitagabend ein kapitaler Unfall im Parkhaus der Therme Erding.

Erding - Josef Mairoth von der Erdinger Polizei berichtet, dass ein 22 Jahre alter Thermenbesucher aus Seefeld in Tirol seinen beiden Begleitern seine Fahrkünste demonstrieren wollte. Er versuchte, auf einem der Parkdecks zu driften. Dabei prallte der VW Golf frontal gegen einen Stahlträger. Der Tiroler blieb unverletzt, seine Mitfahrer waren zum Unfallzeitpunkt nicht im Wagen. An dem entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro, der am Parkhaus ist doppelt so hoch.



Die Polizei stellte fest, dass der junge Mann mit über 1,1 Promille Alkohol im Blut nicht nur völlig betrunken war, sondern auch noch unter Drogeneinfluss gestanden haben dürfte. Bei ihm und einem seiner Spezln fanden die Beamten geringe Mengen von Haschisch und Marihuana.



Die Feuerwehr Altenerding musste ausrücken, nachdem aus dem Golf Öl ausgelaufen war. Dem Österreicher droht jetzt beträchtlicher Ärger mit der Justiz. ham