Gericht: Unfall war kein Selbstmordversuch

Von: Hans Moritz

Die Unfallstelle: die berüchtigte Kreuzung der Siglfinger Straße mit dem Rennweg in Erding. © Hans Moritz

Nach einem von ihm verursachten Unfall war ein Erdinger (31) wegen versuchten Mordes angeklagt. Das Landgericht Landshut rehabilitiert ihn nun aber.

Erding/Landshut – Die Kreuzung des Rennwegs mit der Siglfinger Straße gehört zu den Unfallschwerpunkten in Erding. Immer wieder kracht es hier, die Stadt hat schon mehrere Anläufe unternommen, einen Kreisverkehr zu bauen, ist bislang aber immer an fehlenden Grundstücken gescheitert.

Doch das, was am Abend des 2. Juli 2021 an dieser Kreuzung passierte, war für die Staatsanwaltschaft nur auf den ersten Blick ein Unfall. Im Zuge der Ermittlungen gingen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass der 31-Jährige mit seinem Ford Fiesta wohl mit Absicht einen Zusammenstoß herbeigeführt hatte – um sich das Leben zu nehmen.

Deswegen musste er sich am Donnerstag vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Landshut unter dem Vorsitz von Richter Markus Kring verantworten. Angeklagt war er wegen Mordversuchs. Doch am Ende kam nur eine geringe Geldstrafe heraus. Das Gericht wertete den Fall komplett anders.

Staatsanwalt Peter Demmelhuber erklärte, der Erdinger leide an einer paranoiden Schizophrenie. „Er war daher nicht in der Lage, das Unrecht der Tat einzusehen.“ Er war aber auch der Auffassung, dass von dem 31-Jährigen weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe. In der Verhandlung bestätigte der psychiatrische Gutachter Dr. Franz Xaver Obermeier, dass der Fahrer eine akute Psychose gehabt habe.

Der Erdinger, der alleine im Auto saß und auf der untergeordneten Siglfinger Straße fuhr, überlebte den Zusammenstoß mit einem Toyota Yaris. In dem saßen neben der Fahrerin aus Freising zwei Erdingerinnen (18/19). Alle Drei trugen erhebliche Schmerzen sowie Schleudertraumata davon. Eine leidet bis heute unter einer Beinverletzung, wie sie als Zeugin aussagte.

Ein Gutachter errechnete, dass der Täter mit etwa 34 bis 38 Kilometer pro Stunde in die Kreuzung eingefahren war, als er die linke Flanke des Toyota traf. Dieser drehte sich um 180 Grad und kam erst nach 22 Metern zum Stehen. Der Fiesta drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um 90 Grad und schlitterte noch rund sieben Meter.

Ein Kripobeamter sagte, man habe beim Fahrer keine Prellmarken gefunden – er war wohl nicht angeschnallt. Die Annahme des Ermittlers: Das könnte auf Suizid hindeuten.

Staatsanwalt Demmelhuber hielt dem Angeklagten vor, sein Auto als Instrument zur Selbsttötung genutzt und dabei auch das Leben Dritter aufs Spiel gesetzt zu haben. Unmittelbar nach dem Unfall kam er in Haft, ehe er am 8. Juli 2021 in die Psychiatrie in Wasserburg überstellt wurde.

Der Unfallfahrer erklärte, er sei an dem Tag „gut drauf“ gewesen und habe einen Freund in Passau besuchen wollen. In dem Moment sei er in Gedanken gewesen und habe Musik gehört. An den Unfall selbst habe er keine Erinnerung. Er bestritt, in suizidaler Absicht gefahren zu sein.

Sein Verteidiger Gültekin Acar meinte, sein Mandant habe nach der Kollision „Unsinn erzählt“. Es sei ein „schlichter Unfall“ gewesen. Der Mann sei zwar im Wahn gewesen, „geplant hatte er aber nichts“. Heute habe er keine Psychosen mehr, die Medikamente wirkten.

Das Gericht fällte dann ein sehr überraschendes Urteil: Den Vorwurf des versuchten Mordes verwarf die Kammer und verhängte lediglich eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 15 Euro. Für Inhaftierung und Unterbringung muss der 31-Jährige entschädigt werden und nicht in die Psychiatrie zurück. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Hinweis der Redaktion:

Generell berichten wir nicht über Suizide oder den Verdacht darauf, damit solche Fälle Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Hilfe für Betroffene und Angehörige gibt es unter Tel. (01 80) 6 55 30 00.