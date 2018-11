Unfall legt FTO bei Erding lahm - Chaos im Berufsverkehr

Wer am Montag pünktlich im Büro sein wollte, hatte ein Problem: Ein Unfall hat die Flughafentangente (FTO) bei Erding für eineinhalb Stunden lahmgelegt. Ein Verkehrschaos war die Folge.

Erding - Ein Unfall hat am Montagmorgen auf der Flughafentangente Ost (FTO) bei Erding zu Verkehrschaos geführt. Nach einer Kollision gegen 8 Uhr war die Straße etwa eineinhalb lang wegen Aufräumarbeiten gesperrt.

Es bildeten sich lange Staus in beide Fahrtrichtungen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Erding wollte eine 21-jährige Studentin aus Baierbach im Kreis Landshut an der Anschlussstelle Erding Nord in Richtung Flughafen auf die FTO auffahren.

Schwerer Unfall: Studentin (21) will auf FTO auffahren - und übersieht anderes Auto

Dabei übersah sie das Auto eines 50-Jährigen aus Markt Schwaben, der auf der Hauptfahrbahn links neben ihr fuhr. Durch die Kollision wurde der Wagen des Markt Schwabeners zur Fahrbahnmitte gedrückt, wo er mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammenstieß.

Der 50-Jährige wurde durch den ausgelösten Airbag leicht an der Hand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren Niederding und Schwaig.

