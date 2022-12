Familienvater (44) stirbt bei Unfall mit Tesla

Von: Timo Aichele

Völlig zerstört war der Tesla der Familie aus dem Landkreis Erding. Das Elektroauto war nahe der Anschlussstelle Oberaudorf von der A 93 abgekommen. © Josef Reisner

Ein schrecklicher Unfall auf der A 93 bei Kiefersfelden hat das Leben eines 44-jährigen Familienvaters aus dem Landkreis Erding gekostet. Seine Kinder (4 und 10) sowie die Mama kamen verletzt ins Krankenhaus. Ein Hubschrauber war im Einsatz.

Erding/Kiefersfelden – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 93 kurz vor dem Grenzübergang nach Kufstein ist am Mittwochmorgen eine vierköpfige Familie aus dem Landkreis Erding verunglückte. Der Tesla der Familie war aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen Bäume geprallt, berichtet die Polizei. Für den 44-jährigen Familienvater kam jede Hilfe zu spät, er erlag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall geschah gegen 9 Uhr nahe der Anschlussstelle Oberaudorf. Durch den Aufprall auf die Bäume wurde das Fahrzeug stark deformiert und der Fahrer eingeklemmt. Der 44-jährige Familienvater wurde durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach München geflogen, wo er leider verstarb.

Der zehnjährige Sohn wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch die Mutter und der vierjährige Sohn kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von rund 50 000 Euro.

Beamte der Verkehrspolizei Rosenheim haben die Ermittlungen zum Unfallhergang auf genommen. Von der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Während der Unfallaufnahme musste die Ausfahrt Oberaudorf gesperrt werden. Dadurch kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.