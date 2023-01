Zahl der Unfalltoten geht leicht zurück

Von: Hans Moritz

Drama bei Pastetten: Ein 61-Jähriger aus Dorfen verbrennt am 22. April nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Kleinbus in seinem Fahrzeug. © Hans Moritz

Fünf Menschen sind 2022 bei Unfällen ums Leben gekommen. Aber auch auerhalb des Landkreises sind Erdinger im Straßenverkehr gestorben. Unsere Bilanz:

Erding - Als in der Corona-Pandemie wochenlang Lockdown verhängt war, herrschte auf den Straßen deutlich weniger Verkehr als sonst. In der Folge ging die Zahlen der Unfälle, Verletzten und Toten merklich zurück. 2022 waren die Straßen wieder spürbar voller. Dennoch sind im zu Ende gegangenen Jahr weniger Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen als 2021. Das ergibt eine von unserer Zeitung geführten Statistik. Demnach ließen 2022 fünf Menschen bei Unfällen ihr Leben, zwei weniger als im Jahr zuvor. Allerdings verunglückten mehrere Landkreisbürger außerhalb ihrer Heimat tödlich.



Der erste tödliche Unfall 2022 ereignete sich in der Nacht des 16. Februar bei Pastetten. Ein Markt Schwabener war mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle.



Möglicherweise eine akute Erkrankung hat am 10. März in Erding einen tödlichen Unfall ausgelöst – innerorts. Eine 58-Jährige aus Oberding war auf der Schlossallee bei Aufhausen mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt. Schwerverletzt wurde sie von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit. Die 58-Jährige starb allerdings wenig später im Erdinger Klinikum.



Der grausamste Unfall geschah am 22. April auf der Staatsstraße 2332 wiederum bei Pastetten. Eine Erdingerin (51) war mit ihrem Handwerker-Kleinbus auf einer Brücke in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Pkw eines Dorfeners (61) kollidiert. Der fing unmittelbar nach dem Zusammenstoß zu brennen an. Der Familienvater war zu schwer verletzt, um sich noch selbst befreien zu können und verbrannte in seinem Wagen – auch für die Einsatzkräfte eine Tragödie.



Am 11. Juni kam ein 88-Jähriger auf der Staatsstraße zwischen Langengeisling und Tittenkofen mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen.



Tragisch waren auch die Umstände eines Unfalls am 19. November auf der B 388 bei Eichenried. Ein 34-jähriger frisch verheirateter Familienvater ging nachts von einer Party nach Hause. Auf der Bundesstraße wurde er von einem Auto erfasst. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle, das Entsetzen im Dorf über den Tod des Fußballers ist bis heute groß.



Auch außerhalb des Landkreises sind im vergangenen Jahr mehrere Menschen bei Unfällen tödlich verunglückt beziehungsweise haben schwere Unfälle verursacht. Für Trauer im ganzen Ort sorgte der Fall einer 16-Jährigen aus Isen. Bei Haag verlor sie am 31. Mai die Kontrolle über ihren Motorroller, stürzte in einer Kurve und wurde so schwer verletzt, dass sie wenig später in einer Klinik starb.



Am 31. Oktober erfasste ein Fraunberger bei Trutlaching im Landkreis Traunstein eine 61 Jahre alte Fußgängerin, die auf der Fahrbahn lief. Von einem zweiten Fahrzeug wurde sie unmittelbar danach überrollt und starb noch an der Unfallstelle.



Nach Weihnachten, am 28. Dezember, verlor auf der Inntalautobahn nahe des Grenzübergangs Kiefersfelden ein 44 Jahre alter Familienvater sein Leben. Sein Tesla kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte neben der A 93 gegen mehrere Bäume. Seine Ehefrau und die beiden Kinder wurden teils schwer verletzt.



Im Langzeitvergleich werden die Straßen indes sicherer. Die Zahl der Unfalltoten geht zurück. In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 waren es aufgrund des deutlich geringeren Verkehrsaufkommens drei beziehungsweise sieben. 2020 sank die Zahl auf den niedrigsten Stand seit Bestehen der Unfallstatistik. 2017 bis 2019 ließen vier, neun und sieben Menschen auf den Straßen des Erdinger Landes ihr Leben. Im Zehn-Jahresvergleich gab es 2014 und 2016 die meisten Unfalltoten – jeweils 14.



Die Polizei veröffentlicht ihre Unfallbilanz im Frühjahr. Dann wird auch bekannt, wie viele Kollisionen sich insgesamt ereignet haben und wie viele Menschen verletzt wurden. 2021 waren es knapp 4300 Zusammenstöße mit 637 Verletzten, deutlich mehr als im ersten Corona-Jahr. ham