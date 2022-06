Ungewöhnlicher Hilferuf: 24-Jähriger fährt mit zwei Promille zweimal auf Polizeiauto auf

Von: Timo Aichele

Zwei Promille Alkohol hatte der 24-Jährige intus. (Symbolfoto) © Volkmar Schulz/dpa

Durch ein ziemlich besoffenes Fahrmanöver hat ein 24-jähriger Markt Schwabener die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Angeblich wollte er einen Zwischenfall auf einer Abifeier am Kronthaler melden.

Erding – Ein 24-jähriger Markt Schwabener hat am Freitag gegen 18.45 Uhr auf ungewöhnliche Weise Kontakt zur Polizei gesucht. Auf der Sigwolfstraße in Erding fuhr er gleich zwei Mal auf das Heck eines Streifenwagens auf. Dabei wurde laut Polizei ein Beamter der Inspektion Erding leicht verletzt. Er habe die Ordnungshüter wegen eines Zwischenfalls auf einer Abiturfeier am Kronthaler Weiher auf sich aufmerksam machen wollen, erklärte der junge Mann zunächst.

Die Erdinger Beamten zogen eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Freising hinzu, die bei dem Abiturienten einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille feststellte. Was genau auf der Feier vorgefallen sein soll, dazu äußerte sich der Unfallverursacher nicht mehr.



Den Opel-Fahrer erwarten nun Strafanzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr infolge von Alkohol und fahrlässige Körperverletzung. Seinen Führerschein musste der frischgebackene Abiturient vor Ort abgeben. Zeugenhinweise zum Unfall unter Tel. (0 81 61) 952-0.